«I’m a celebrity… get me out of here»: Το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ, ο Ιλιτζαλί και τα γυρίσματα 

Το κανάλι του Φαλήρου «κλείδωσε» το νέο του πρότζεκτ σε παραγωγή Ατζούν Ιλιτζαλί.

Η επίσημη ανακοίνωση για το ριάλιτι σόου «I’m a celebrity… get me out of here» είναι γεγονός. Ο ΣΚΑΪ, όπως ήδη έχουμε γράψει, συνεχίζοντας την εξαιρετική συνεργασία με τον Ατζούν Ιλιτζαλί θα βγάλει στον αέρα, τη νέα σεζόν, το εν λόγω πρότζεκτ.

Ένα βραβευμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 15 χώρες διεθνώς, έρχεται στον ΣΚΑΪ την επόμενη σεζόν. “I’ M A CELEBRITY… get me out of here”, αναφωνούν διάσημοι Έλληνες που θέλουν να δοκιμάσουν τα όριά τους και η περιπέτεια ξεκινά!

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον άνετο τρόπο ζωής τους για να διαγωνιστούν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι επιβίωσης στην καρδιά της ζούγκλας. Για να εξασφαλίσουν την καθημερινή τους επιβίωση, θα πρέπει να δοκιμαστούν σε ακραίες προκλήσεις, να έρθουν αντιμέτωποι με οριακές αποφάσεις, αλλά και να ολοκληρώσουν «ανατριχιαστικές» δοκιμασίες!

Σε αυτή τη συναρπαστική αναμέτρηση, γεμάτη από ξεκαρδιστικά στιγμιότυπα, κάποιοι θα κάνουν φίλους και κάποιοι εχθρούς. Είστε έτοιμοι να δείτε τους αγαπημένους σας celebrities όπως δεν τους έχετε ξαναδεί; Μόνο αυτοί που θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν κάθε δοκιμασία και να ξεπεράσουν τους φόβους τους, θα στεφθούν τελικά «βασίλισσα» ή «βασιλιάς» της ζούγκλας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το «I’ M A CELEBRITY… get me out of here», ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία σε παραγωγή του ITV, ενώ έχει μεταδοθεί με μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες, όπως Αυστραλία, Γερμανία, Μεξικό, Ρουμανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ινδία, Ολλανδία, Σουηδία, Η.Π.Α. κ.ά και έχει λάβει πολλά τηλεοπτικά βραβεία, μεταξύ των οποίων και βραβεία BAFTA.

Θα μεταδοθεί από το κανάλι του Φαλήρου από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ενώ τα γυρίσματα θα γίνουν στον Άγιο Δομίνικο. Αν και ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί ο παρουσιαστής, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Γιώργο Λιανό καθώς τόσο ο ΣΚΑΪ όσο και ο Ιλιτζαλί τον εμπιστεύονται πολύ.