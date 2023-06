Survivor All Star: Είδαν τους συγγενείς και… αποχαιρέτησαν τον Τάκη – Πανηγύρια από τον Μπάρτζη

Μια ακόμα αποχώρηση παρακολούθησαν το βράδυ της Πέμπτης οι τηλεθεατές του ριάλιτι επιβίωσης.

Στην αρχή του επεισοδίου της Πέμπτης, οι Διάσημοι ήταν ενθουσιασμένοι που οι δικοί τους άνθρωποι βρίσκονται στο Νησί λίγο πιο μακριά από τη δική τους καλύβα και ίσως έχουν την ευκαιρία να τους ξαναδούν από κοντά στην επόμενη νίκη στο δεύτερο αγώνισμα επικοινωνίας.

Από την άλλη οι Μαχητές έδειχναν πεισμωμένοι αφού έχασαν στον πρώτο αγώνα και θεωρούν ότι έχουν έναν λόγο παραπάνω για να νικήσουν στον αγώνα της Πέμπτης.

Μάλιστα η Μελίνα και ο Τάκης λύγισαν ξανά όσο θυμόντουσαν τις χθεσινές συγκινητικές στιγμές του πρώτου αγώνα.

«Θα σπάσουμε τα πόδια μας για τη νίκη, θα ματώσουμε αν χρειαστεί»

Ο Τάκης θέλει να κάνει τα πάντα για να κερδίσει και να δει για ακόμα μια φορά την κόρη του, Ραφαηλία.

«Θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, να σπάσουμε πόδια σε εισαγωγικά, να ματώσουμε αν χρειαστεί. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο από τη νίκη σήμερα. Η νίκη είναι μονόδρομος. Αυτή τη φορά είναι αδιέξοδο... η νίκη είναι δική μας, δεν υπάρχει τίποτε άλλο, θα τα δώσουμε όλα σαν ομάδα», είπε χαρακτηριστικά ο Τάκης Καραγκούνιας.

Διακοπή του αγώνα!

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγώνα επικοινωνίας, ο Τάκης Καραγκούνιας προχώρησε σε μια κίνηση που ξεσήκωσε θύελλες.

Συγκεκριμένα, μετά την ήττα του από τον Γιώργο Ασημακόπουλο, κλότσησε έναν κουβά με νερό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Όταν ζητήθηκε από τους Μπλε να πάρουν πέναλτι, εκείνοι αρνήθηκαν καθώς θεώρησαν πως ο τραυματισμός του Τάκη ήταν σκόπιμος. Η απόφασή τους ήταν αμετάκλητη και ο Γιώργος Λιανός τους έστειλε στις καλύβες τους.

Ο Τάκης απ' ότι τελικά φαίνεται είχε δάχτυλο όπως έλεγαν αρχικά Μελίνα, Βασάλος και οι λοιποί, και οι Διάσημοι τα γύρισαν σιγά σιγά...

Ο αγώνας επανεκκίνησε με τον Τάκη να παίζει κανονικά. Νικήτρια αναδείχθηκε η Μπλε ομάδα.

Νίκη στο μπαράζ και σκηνές «αρχαίας τραγωδίας»

Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν σε αγώνα μπαράζ για το έπαθλο επικοινωνίας.

Νικήτρια αναδείχθηκε η Κόκκινη ομάδα.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, οι Μαχητές ήταν αποσβολωμένοι...

Έκπληξη και ανατροπή από τον Λιανό

Μετά το τέλος του αγωνίσματος και την ψυχολογία των παικτών της Μπλε ομάδας στο ναδίρ, οι Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε πως και οι Μαχητές θα έχουν λίγο χρόνο στη διάθεσή τους για να δουν από κοντά τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Συγκίνηση για τους παίκτες

Δείτε τα βίντεο με τις συναντήσεις των παικτών με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Αποχώρησε ο Καραγκούνιας

Μετά τις συναντήσεις που είχαν οι παίκτες με τους δικούς τους ανθρώπους, Μαχητές και Διάσημοι συγκεντρώθηκαν στο Συμβούλιο του Νησιού για να μάθουν την απόφαση του τηλεοπτικού κοινού.

Για έναν από τους τρεις υποψήφιους, τον Κωνσταντίνο Βασάλο, τον Τάκη Καραγκούνια και την Μελίνα Μεταξά το Survivor Αll Star τελείωσε απόψε.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Λιανό «είναι μια αποχώρηση η οποία έχει ξεχωριστή σημασία. Αυτή τη στιγμή είστε 11 άτομα εδώ μέσα. Μετά από αυτή την αποχώρηση θα έχουμε φτάσει στη δεκάδα του Survivor All Star. 38 άτομα πέρασαν από το Survivor All Star και θα έχουν μείνει πλέονοι 10 που θα προχωρήσουν στην τελική ευθεία. Ήρθε η ώρα λοιπόν να περάσουμε στην ανακοίνωση. Ο παίκτης ή η παίκτρια που αποχωρεί απόψε από το Survivor All Star είναι ο Τάκης Καραγκούνιας».

Με το άκουσμα της ανακοίνωσης, ο Νίκος Μπάρτζης φώναξε «ναι», κάτι που ενόχλησε τον Καραγκούνια, δίνοντάς του παράλληλα την αφορμή για να κάνει μία ακόμα επίθεση στον παίκτη της Μπλε ομάδας αλλά και στην Ηλία Μπόγδανο. «Χαίρομαι, Γιώργο, γιατί χάρηκε ο Νίκος Μπάρτζης! Δεν θέλω να συνεχίσω τίποτα άλλο. Τώρα χάρηκε και ο Μπόγδανος αλλά αυτός δεν το έδειξε, δεν πειράζει».

Ο μισθοφόρος άντεξε στο παιχνίδι επιβίωσης συνολικά 21 εβδομάδες, για τις οποίες φυσικά θα καλοπληρωθεί. Έτσι λοιπόν ο παίκτης επιστρέφει στην Ελλάδα και στον τραπεζικό του λογαριασμό θα δει το τρελό ποσό των 105.000 ευρώ!