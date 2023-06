Η ανατροπή του Ατζούν! Έρχεται δεύτερο Survivor All Star με το μεγαλύτερο έπαθλο που έδωσε ποτέ;

Survivor All Star: Μπορεί τα φετινά νούμερα με το ριάλιτι επιβίωσης να μην πήγαν όπως κάποιοι περίμεναν όμως ο Ατζούν επιμένει

Το Survivor All Star πλησιάζει σιγά - σιγά προς το τέλος του με τους παίκτες να περιμένουν τα ατομικά αγωνίσματα.

Ωστόσο έχουν αρχίσει ήδη οι συζητήσεις για την επόμενη σεζόν.

Αν και το πρώτο Survivor All Star δεν είχε τα νούμερα που κάποιοι θα ήθελαν, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ατζούν δεν το βάζει κάτω.

Σύμφωνα με την εκπομπή "Καλύτερα δεν γίνετε" ο Τούρκος παραγωγός Ατζούν Ιλίτζαλι σχεδιάζει το επόμενο Survivor το οποίο θα είναι επίσης All Star και θα προβληθεί το δεύτερο μισό της ερχόμενης σεζόν μετά το "I'm a celebrity get me out of here".

Μάλιστα στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρθηκε ότι ο Ατζούν θέλει να δώσει στο επόμενο All Star το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί σε ελληνικό παιχνίδι.

Πόσα λεφτά θα πάρουν οι παίκτες μέχρι τον τελικό

Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη, Μελίνα Μεταξά και Κωνσταντίνος Βασάλος, Νίκος Μπάρτζης, Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης, Ηλίας Μπόγδανος, Στέλλα Ανδρεάδου και Σταυρούλα Χρυσαειδή, θέλουν να φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται και ιδανικά να ζήσουν την εμπειρία του τελικού. Ο βασικός λόγος είναι τα χρήματα.

Αν και το μεγάλο έπαθλο ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί πόσο θα είναι, πληροφορίες θέλουν το νικητή να κερδίζει από 100.000 έως 150.000. Στόχος του Ιλιτζαλί ήταν από την αρχή να ανεβάσει το ποσό του επάθλου. Έτσι, αν αναλογιστεί κάποιος ότι ο Στάθης Σχίζας πέρσι είχε πάρει 100.000 ευρώ, αναμένεται φέτος να ξεπεράσει κατά πολύ τις προσδοκίες.

Βεβαίως, τα χρήματα που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες είναι εξίσου πολλά. Χαρακτηριστικά, ο Γιώργος Ασημακόπουλος, που αποχώρησε το βράδυ της Πέμπτης, έφυγε με 110.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ποσό έπειτα από 22 εβδομάδες παραμονής. Με τους σωστούς υπολογισμούς, λοιπόν, όσοι φτάσουν στον ημιτελικό και τον τελικό θα κερδίσουν 135.000 ευρώ. Το ριάλιτι επιβίωσης θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουλίου, οπότε μέχρι τότε «το χρήμα θα ρέει» όπως λέει και ο σοφός λαός.

Να σημειωθεί ότι οι Survivors έχουν ήδη απολαύσει και θα συνεχίσουν να βιώνουν μοναδικές εμπειρίες μέσα από σημαντικά έπαθλα. Ήδη ο Σάκης Κατσούλης και η Σταυρούλα Χρυσαειδή έχουν πάρει από ένα αυτοκίνητο, ενώ κάποιοι έχουν ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, σε προορισμούς που αποτελούν για πολλούς όνειρο ζωής.

Τις δύο επόμενες εβδομάδες θα δούμε, τέλος, τα αγωνίσματα να γίνονται ατομικά και εκεί τα έπαθλα θα έχουν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο παραγωγός, μέχρι το τέλος, θα επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις στους παίκτες και εκείνοι θα δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στους στίβους μάχης!