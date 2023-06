J2US: Ανατροπή με την αποχώρηση - Η ανακοίνωση του Κοκλώνη

J2US: Το επόμενο Σάββατο τα ζευγάρια που έχουν απομείνει θα ερμηνεύσουν από 2 τραγούδια το καθένα, ένα τραγούδι που έχει επιλέξει η παραγωγή και ένα που έχουν επιλέξει εκείνοι.

Δυσκολεύουν τα πράγματα για κριτές αλλά και το κοινό, το οποίο κάθε εβδομάδα καλείται να επιλέξει ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει από το Just The Two Of Us, καθώς πλέον τα ζευγάρια λιγοστεύουν και οι εμφανίσεις τους γίνονται όλο και καλύτερες σε κάθε live.

Στο 14ο live εμφανίστηκαν 8 ζευγάρια συνολικά, που έχουν δοκιμαστεί και έχουν εντυπωσιάσει κοινό και κριτές, ενώ ο Νίκος Κοκλώνης το προηγούμενο Σάββατο είχε δηλώσει πως θα είχαμε διπλή αποχώρηση απόψε, καθώς την περασμένη εβδομάδα δεν αποχώρησε κανένα ζευγάρι.

Μάλιστα όπως εξήγησε στην αποψινή αποχώρηση συνυπολογίστηκαν και οι βαθμολογίες του προηγούμενου Σαββάτου.

Το πρώτο ζευγάρι που ανακοινώθηκε από τον Νίκο Κοκλώνη ότι δεν θα συνεχίσει τις εμφανίσεις στο stage του μουσικού σόου ήταν ο Παντελής Τουτουνζής και η Κατερίνα Στανίση.

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής έκανε την ανατροπή, καθώς όπως ανακοίνωσε στις δύο τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας υπήρξε ισοβαθμία, με αποτέλεσμα να μην αποχωρήσει δεύτερο ζευγάρι. Δεν αποκάλυψε ωστόσο ποια ζευγάρια βρέθηκαν στις χαμηλότερες θέσεις.

Το επόμενο Σάββατο τα 7 συνολικά ζευγάρια που έχουν απομείνει θα ερμηνεύσουν από 2 τραγούδια το καθένα, ένα τραγούδι που έχει επιλέξει η παραγωγή και ένα που έχουν επιλέξει εκείνοι.

Η εμφάνιση του Παντελή Τουτουνζή και της Κατερίνας Στανίση: