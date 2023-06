«Κλειδώνουν» τα πρόσωπα για το καλοκαιρινό του OPEN – Ποιες θα πάρουν τη σκυτάλη από τη Μαγγίρα

Το OPEN και ο Νίκος Κοκλώνης φαίνεται ότι καταλήγουν στις παρουσιάστριες

Με πυρετώδεις ρυθμούς δουλεύουν στο OPEN, τόσο η Ιζαμπέλα Σασλόγλου

(Διευθύντρια Προγράμματος) όσο και ο Νίκος Κοκλώνης που έχει αναλάβει την

παραγωγή ψυχαγωγικού περιεχομένου. Εκτός από τις συζητήσεις για την επόμενη

χρονιά, ετοιμάζουν μία καλοκαιρινή εκπομπή που θα πάρει τη σκυτάλη από τη

Μπέττυ Μαγγίρα.

Το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο «Ποιος είναι πρωινιάτικα;» θα αποχαιρετίσει τους

τηλεθεατές, την Παρασκευή 30 Ιουνίου, έπειτα από μία χρονιά με θετικό πρόσημο

τόσο για την ίδια την οικοδέσποινα όσο και για όλη την ομάδα. Η ταλαντούχα

Μπέττυ φαίνεται, λοιπόν, ότι θα παραδώσει τα ηνία στις Μαριάντα Πιερίδη και

Φελίσια Τσαλαπάτη.

Η τραγουδίστρια, που απείχε αρκετά χρόνια από τα δρώμενα και έκανε come back

μέσα από το μουσικό σόου, και η δημοσιογράφος-ραδιοφωνική παραγωγός έχουν

μία εξαιρετική σχέση με τον Νίκο Κοκλώνη λόγω του «Just the 2 of us», στοιχείο

που λειτούργησε θετικά στο να τους γίνει πρόταση για καλοκαιρινή εκπομπή.

«Συζητήσεις έχουν γίνει πολύ στην απ΄ έξω, σίγουρα όχι κάτι ανακοινώσιμο.

Φυσική και θα ήμουν θετική σε κάτι τέτοιο, εμπιστεύομαι πολύ τον Νίκο

Κοκλώνη. Οποιαδήποτε πρόταση είμαι ανοιχτή στο να την συζητήσω… Η

εκπομπή που θα ήθελα να παρουσιάσω θα ήθελα να είναι κάτι πιο ανάλαφρο, δεν

θα ήθελα να είναι ενημερωτική», είχε πει στις κάμερες η Φελίσια. Μάλιστα,

ακολούθησε μία κοινή της εμφάνιση με τη Μαριάντα Πιερίδη στην εκπομπή

«Super Κατερίνα», εξέλιξη που έριξε περισσότερο λάδι στη φωτιά.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, πάντως, υπογραφές δεν έχουν πέσει, αν και όλα θεωρούνται

ότι είναι ζήτημα χρόνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η καλοκαιρινή εκπομπή του

OPEN θα στηθεί στο πλατό της Μάριον Μιχελιδάκη η οποία ολοκληρώνεται. Ως

ημερομηνία πρεμιέρας σκέφτονται την 10 η Ιουλίου, με την προϋπόθεση βεβαίως

ότι θα είναι όλα έτοιμα.