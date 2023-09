Νέες, ωραίες και πρωταγωνίστριες στην TV: Tα ονόματα που θα μας απασχολήσουν

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

17/09/2023 06:05

Η τηλεοπτική σεζόν ξεκινά και η μυθοπλασία είναι η απόλυτη κυρίαρχος στον προγραμματισμό των σταθμών. Οι σειρές φέρνουν, όμως, στο προσκήνιο και ενδιαφέροντα πρόσωπα... γένους θηλυκού.

Ταλαντούχες, νέες, με πολλές προσδοκίες και υποσχέσεις, οι φετινές πρωταγωνίστριες θα γίνουν νούμερο ένα θέμα συζήτησης στην TV, στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ευγενία Σαμαρά

Η Ευγενία Σαμαρά είναι ένα από τα κορίτσια που μονοπωλούν το ενδιαφέρον. Με διπλό ρόλο φέτος στη μικρή οθόνη, αφού εκτός του «Σασμού» θα είναι και παρουσιάστρια του «Switch» της ΕΡΤ1, η ηθοποιός ετοιμάζεται για έναν απαιτητικό χειμώνα μετά από ένα υπέροχο καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη και το Περού. Μάλιστα, θα φέρει μεγάλες εξελίξεις στη σειρά του ALPHA με τον ρόλο της Στέλλας.

Η Ευγενία Σαμαρά



«Έβαλα στοιχεία της προσωπικότητάς μου στον ρόλο. Επειδή τα γυρίσματα είναι πάρα πολύ απαιτητικά και καθημερινά, έπρεπε τα πράγματα να φτιαχτούν κάπως επειδή δεν έχουμε τόσο χρόνο σε πρόβες. Έχω ανασύρει πράγματα για την Στέλλα από την Ευγενία. Έχει να δώσει πολύ ο Σασμός ακόμη, ο Επίλογος πιστεύω θα είναι συγκλονιστικός», δήλωσε πρόσφατα. Η Ευγενία Σαμαρά, το κορίτσι που συστήθηκε μέσα από τους «Ράδιο Αρβύλα», επενδύει πολύ στα επαγγελματικά της και το πρόσημο είναι θετικό.

Δανάη Παππά

Στην ίδια σειρά, στον «Σασμό», συναντάμε και φέτος μία ιδιαίτερη και καλλιτεχνική προσωπικότητα. Η Δανάη Παππά συστήθηκε στο κοινό ως το κορίτσι που έκλεψε την καρδιά του Στέφανου Μιχαήλ στο «Τατουάζ» ενώ στις «8 λέξεις» συνέχισε να ξετυλίγει ακόμα περισσότερο το ταλέντο της στην υποκριτική.



Εδώ και δύο χρόνια, στον «Σασμό», υποδύεται μια νέα γυναίκα που της αρέσει να διεκδικεί το ενδιαφέρον και την προσοχή καταφέρνοντας επιτέλους να βρει τον έρωτα.

Δανάη Παππά

Όταν σβήνουν τα φώτα, για τη Δανάη τα πράγματα είναι απλά, με ουσία και γεμάτα αγάπη και συναίσθημα. «Δεν ξέρω τι περιμένεις σαν απάντηση, η καθημερινότητά μου είναι απλή. Αν έχω κάποιο γύρισμα ή δουλειά το πρωί, ξυπνάω, πίνω έναν καφέ, διαβάζω τις σκηνές για τη μέρα και φεύγω για γύρισμα και γυρνάω αργά το βράδυ. Αν δεν έχω κάτι να κάνω το πρωί, τρελαίνομαι να χουζουρεύω αγκαλιά με τον σκύλο και τη γάτα μου (γέλια)», έχει πει! Πάντως, ο έρωτας τής έχει χτυπήσει την πόρτα αφού εδώ και χρόνια διατηρεί σχέση και είναι full in love με τον επιχειρηματία Λάμπρο Λάζαρη.

Ευαγγελία Συριοπούλου

Με εκφραστικά μάτια και εντυπωσιακή εμφάνιση, η Ευαγγελία Συριοπούλου πορεύεται πάντα με αφοσίωση στη δουλειά της. Μετά την επιτυχία της κωμωδίας «Έλα στη θέση μου», βλέπει τις μετοχές της να απογειώνονται μέσα από την παραγωγή μυθοπλασίας του ALPHA «Ο Παράδεισος των Κυριών» και τον ρόλο της Μιράντας. Στη δεύτερη σεζόν θα απασχολήσει πολύ με τη σχέση της με τον Ντίνο αλλά και με εκείνη με την κόρη της Αμαλία, ενώ σκοτεινά μυστικά θα έρθουν στο φως.

Ευαγγελία Συριοπούλου



Πάντως, στην προσωπική ζωή, η Ευαγγελία έχει χτίσει τον δικό της παράδεισο με τον σύζυγό της, που παντρεύτηκαν πρόσφατα, και τον γιο τους. «Είμαι τρισευτυχισμένη! Έχω δυο αγόρια να με αγαπούν πολύ και να τα αγαπώ! Τι άλλο να ζητήσω;», είχε πει σε πρόσφατη συνέντευξη.

Δανάη Μιχαλάκη

Στη συχνότητα της ΕΡΤ1, καθημερινά, απολαμβάνουμε τη σειρά «Παραλία» και τη Δανάη Μιχαλάκη. Μέσα από τον ρόλο της Υπατίας επιστρέφει στη μικρή οθόνη, έπειτα από την τεράστια επιτυχία των «Άγριων Μελισσών». Η σειρά του ΑΝΤ1 τής άνοιξε τον δρόμο προς το όνειρο και τη μεγάλη αναγνώριση. Έκτοτε, η Δανάη βλέπει τον εαυτό της να φιγουράρει σε όλα τα περιοδικά και τις εκπομπές, είτε λόγω των ενσταντανέ της με τον σύζυγό της Γιώργο Παπαγεωργίου είτε λόγω των επαγγελματικών της βημάτων.

Δανάη Μιχαλάκη



Με μάτια που σπινθηροβολούν και πολλές σκέψεις-επιθυμίες, η ίδια απολαμβάνει όσα της συμβαίνουν και ετοιμάζεται να ζήσει ακόμη περισσότερες επιτυχίες και την μεγαλύτερη ευτυχία… αφού σε λίγους μήνες θα γίνει μητέρα. Όσον αφορά στην εξωτερική της εμφάνιση και στο αν την έχει βοηθήσει, η όμορφη Δανάη έχει πει: «Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η ωραία εμφάνιση ανοίγει πόρτες. Κάποιες φορές μπορεί ένας σκηνοθέτης να έχει κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του, όμως αν η επιλογή γίνει αποκλειστικά και μόνο με κριτήρια παρουσιαστικού, το αποτέλεσμα δεν είναι εγγυημένο. Μπορεί μία λιγότερο όμορφη ηθοποιός να κρύβει μεγάλο ταλέντο».

Έλλη Τρίγγου

Μία ακόμη «Μέλισσα», η Έλλη Τρίγγου, έγινε γνωστή και αγαπήθηκε μέσα από τη σειρά του ΑΝΤ1 ενώ φέτος θα ενσαρκώσει έναν ιδιαίτερο ρόλο στη μεγάλη παραγωγή «Μάγισσα».

Έλλη Τρίγγου



Η Έλλη είναι από τις ηθοποιούς που έχουν λάβει τις περγαμηνές τους στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Η 33χρονη, ούσα ακόμη στο πρώτο έτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού, επιλέχθηκε από τον Αργύρη Παπαδημητρόπουλο για την ταινία του «Suntan», από όπου απέσπασε θετικές κριτικές και σχόλια για τη φυσικότητα με την οποία χειρίστηκε τόσο το σώμα της όσο και την εκφραστικότητά της. Η ερμηνεία της της χάρισε το Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. Κάπως έτσι, η ηθοποιός βούτηξε στα βαθιά της 7ης Τέχνης. Όσον αφορά στο θέατρο, η ηθοποιός έχει εντυπωσιάσει με ρόλους κοινό και κριτικούς. Η ίδια, πάντως, παρά τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα, δεν απασχολεί καθόλου με τη ζωή της.

Ντόρα Μακρυγιάννη

Από αυτή τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει η Ντόρα Μακρυγιάννη. Σπούδασε οικονομικά και ασφαλιστικά, εργάστηκε στο ασφαλιστικό γραφείο του πατέρα της, όμως μέσα της ήξερε ότι η μεγάλη της αγάπη είναι άλλη. Έτσι, αρχικά έγινε μέλος μιας ερασιτεχνικής θεατρικής ομάδας για να ακολουθήσουν εξετάσεις σε διάφορες σχολές θεάτρου. Τελικά το 2015 έγινε δεκτή στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από όπου και αποφοίτησε. Κατά τη διάρκεια μιας παράστασης που συμμετείχε λίγο πριν από το τέλος των σπουδών της, η Θεανώ Κυριάκη, υπεύθυνη μυθοπλασίας του ANT1, της πρότεινε τον πρωταγωνιστικό ρόλο για την καθημερινή δραματική σειρά του σταθμού «Γυναίκα Χωρίς Όνομα». Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα… Επί δύο σεζόν αγαπήθηκε από το κοινό ως Μαρίνα, βουτώντας απευθείας στα βαθιά.

Ντόρα Μακρυγιάννη



«Ηταν ένα υπέροχο δώρο! Και στην περίπτωση της τηλεόρασης είχα στον νου μου αυτό που είχα και για τη σχολή του Εθνικού. Πως μπαίνεις μόνο με βύσμα. Αποδείχτηκε ότι έκανα λάθος και στα δύο», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά. Ακολούθησε το σίριαλ «Ήλιος» ενώ φέτος -μετά από ένα χρόνο που έμεινε εκτός TV- θα πρωταγωνιστήσει στη νέα παραγωγή μυθοπλασίας «Μετά τη φωτιά» στο κανάλι του Αμαρουσίου.

Κλέλια Ανδριολάτου

Ο δημιουργός των μεγαλύτερων επιτυχιών της ελληνικής τηλεόρασης, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, επέστρεψε την περσινή σεζόν στο MEGA με τη σειρά «Maestro» και έναν έρωτα μεταξύ ενός καθηγητή και μιας νεαρής κοπέλας. Η εντυπωσιακή Κλέλια Ανδριολάτου ενσάρκωσε τον εν λόγω ρόλο και κέρδισε τα βλέμματα.



Η 26χρονη καλλονή συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσα από το «Μπρούσκο» του Ανδρέα Γεωργίου και μόλις τότε στα 18 της χρόνια έκανε τους πάντες να αναζητούν το όνομά της. Με εξωτερική εμφάνιση που μαγνητίζει, η Κλέλια έχει πολλούς σταθμούς στην πορεία της που προκαλούν το ενδιαφέρον μας. Με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, στα 14 της εντοπίστηκε από τη manager Ελενα Χριστοπούλου και ξεκίνησε η ενασχόλησή της με το μόντελινγκ.

Κλέλια Ανδριολάτου



«Κατέβηκα στην Αθήνα και έως σήμερα έχω φωτογραφηθεί για το “Elle”, τη “Madame Figaro”, τη “Vogue” και όλα τα γυναικεία περιοδικά στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα συμμετείχα σε πολλούς καταλόγους. Μόλις τελείωσα το σχολείο έφυγα στο εξωτερικό και συνεργάστηκα με ένα μεγάλο γραφείο στο Παρίσι μέσω του οποίου δούλεψα σε διάφορα μέρη του κόσμου. Η πρώτη μεγάλη δουλειά μου ήταν η διαφημιστική καμπάνια των καλλυντικών Shu Uemura, η οποία έγινε στο Λονδίνο», δήλωνε στο παρελθόν η Κλέλια. Εκτοτε ακολούθησαν φωτογραφίσεις, σπουδές δημοσιογραφίας, εκατοντάδες αναρτήσεις στο Instagram, όμως η αγάπη της για την υποκριτική τη έφερε στο σπίτι του Μεγάλου Καναλιού. Από τις αρχές του 2024 θα ξανακαθηλώσει με τα νέα επεισόδια του «Maestro».

Ευγενία Ξυγκόρου

Η Ευγενία Ξυγκόρου είναι ένα κορίτσι που απασχολεί όχι μόνο με την ιδιαίτερη ομορφιά της, αλλά και με το πηγαίο ταλέντο της. Φέτος, θα βρεθεί στην υπερπαραγωγή του ALPHA «Το προξενιό της Ιουλίας», ούσα έτοιμη να τραβήξει πάνω της τα βλέμματα. Αν και έχει κάνει βήματα στη μικρή οθόνη, οι φανατικοί της σίγουρα θα αναζητούν το όνομά της μανιωδώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο Διαδίκτυο.

Ευγενία Ξυγκόρου



Γεννημένη στο Αιγάλεω, αποφοίτησε από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, αλλά και από τη Δραματική Σχολή «Ακαδημία Τεχνών Εκατό». «Ηθελα να γίνω ηθοποιός από πάντα. Από μικρή νομίζω ότι αυτό ήθελα. Από την πρώτη παράσταση που είδα στο Νηπιαγωγείο, είπα στη μαμά μου: “Εγώ θέλω αυτό”», έχει πει σε παλαιότερη συνέντευξη.

Το ντεμπούτο της στην TV έγινε μέσα από την καθημερινή σειρά «Η επιστροφή» του ΑΝΤ1, το 2019, ωστόσο την περσινή σεζόν κέρδισε διθυραμβικές κριτικές λόγω της παραγωγής μυθοπλασίας της ΕΡΤ1, «Αγάπη παράνομη».



Χαμηλών τόνων και με έναν λογαριασμό στο Instagram που έχει μόνο καλλιτεχνικές φωτογραφίες και στιγμιότυπα από δουλειές της, η Ευγενία δεν περιορίζεται στην εντυπωσιακή της εικόνα, όπως θα περίμενε κάποιος. «Ο καθρέφτης στο σπίτι, όμως, είναι φίλος μου. Κάθομαι μπροστά του, βάζω μουσική, τα λέω λίγο με τον εαυτό μου, τι όρεξη έχω σήμερα, τι πρέπει να γίνει μέσα στην ημέρα, και αρχίζω να βάφομαι αναλόγως. Πρόκειται για τελετουργία. Οσον αφορά στη μόδα, στην καθημερινότητά μου δεν με ενδιαφέρει να ντύνομαι εντυπωσιακά», έχει παραδεχθεί.

Μελία Κράιλινγκ

Σε λίγες ώρες πρεμιέρα θα κάνουν οι «Πανθέοι» στον ΣΚΑΪ. Η Μελία Κράιλινγκ θα ενσαρκώσει τη Μάρμω, τη βασική ηρωίδα και έχει ήδη συζητηθεί πολύ.

Μελία Κράιλινγκ



Κόρη της Κάτιας Δημοπούλου, που έχει ηγηθεί σε εκδοτικούς τίτλους, πέρασε τα παιδικά της χρόνια στην Αθήνα. Φοίτησε στην Εθνική Κρατική Σχολή Χορού, όμως στη συνέχεια μετακόμισε στην Αγγλία, όπου συνέχισε τις σπουδές της. Επειτα από έναν σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο και αλλαγή πορείας, ακολούθησαν σπουδές υποκριτικής στο London School of Dramatic Arts. «Σταμάτησα να χορεύω επαγγελματικά γιατί τραυματίστηκα. Ωστόσο, το είδος του χορού που πάντα με ενδιέφερε ήταν αυτό που είχε θεατρικές προεκτάσεις και, έτσι, η στροφή μου στην ηθοποιία ήταν αρκετά φυσική, αν και αντιστάθηκα στην αλλαγή αυτή για αρκετό καιρό. Πιθανόν γιατί φοβόμουν», έχει δηλώσει. Ο δρόμος την έβγαλε σύντομα στην Αμερική, καθώς ήθελε να ζήσει λίγο με τον πατέρα της. «Ηθελα να ζήσω λίγο με τον πατέρα μου στην Αμερική, πράγμα που δεν πρόλαβα να κάνω, αφού έφυγε από τη ζωή», έχει παραδεχθεί. Οι μεγάλοι ρόλοι δεν άργησαν να έρθουν. «Οι Φύλακες του Γαλαξία», «The Borgias» και «The Other Wife» είναι μερικές μόνο από τις δουλειές της. Η μεγάλη αναγνωρισιμότητα ήρθε με την πολυσυζητημένη σειρά του Netflix «Emily in Paris».

Αναστασία Παντούση

Tη λίστα με τις νέες, όμορφες και ταλαντούχες πρωταγωνίστριες συμπληρώνει η Αναστασία Παντούση.



Η καριέρα της στην TV ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2014, όταν πέρασε από ένα casting για την καθημερινή σειρά του ANT1, «Οι Συμμαθητές», σε σκηνοθεσία Βασίλη Θωμόπουλου. Ακολούθησαν συμμετοχές σε σίριαλ μέχρι που ήρθε το μεγάλο βήμα και ο ρόλος στο «Κόκκινο Ποτάμι» του OPEN που τής έδωσε την ευκαιρία να ξεδιπλώσει το ταλέντο της. Φέτος, θα βρεθεί στη μεγάλη παραγωγή «Ναυάγιο» του MEGA με τους φανατικούς της να ανυπομονούν για την εν λόγω δουλειά.

Αναστασία Παντούση



Χαμηλών τόνων σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, η Αναστασία είναι ερωτευμένη με τον συνάδελφό της Ιωάννη Παπαζήση χωρίς όμως να θέλει να τραβά τη δημοσιότητα. «Είμαι ερωτευμένη και είμαι πολύ καλά. Δε θέλω να μιλάω για το αγόρι μου γιατί είναι ένας φαύλος κύκλος για μένα αυτό. Αν αρχίσεις και μιλάς, μετά θα έρθουν κι άλλες ερωτήσεις και εγώ κάπως θέλω να το κρατάω για μένα», έχει πει.

Διαβάστε επίσης





Το απόλυτο throwback της σόουμπιζ – Πώς ήταν οι επώνυμοι στην παιδική τους ηλικία

TV - Τρεις νέες πρωταγωνίστριες που θα μας απασχολήσουν τη νέα σεζόν

TV: Οι σειρές που συνεχίζονται τη νέα σεζόν - Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια