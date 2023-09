Survivor All Star: Εκτός «αέρα» το παιχνίδι για φέτος - Η απόφαση του Ατζούν Ιλιτζαλί

Το Survivor All Star φεύγει αλλά η νέα του εκδοχή έρχεται στον ΣΚΑΪ

Πολλά είχαν ακουστεί για το αν θα συνεχιστεί φέτος το Survivor All Star ή κάποια εκδοχή του Survivor, αλλά και τι άσσους κρύβει για τη νέα σεζόν ο τούρκος παραγωγός.

Η σκέψη ήταν να ξεκινήσει για τον χειμώνα το πρότζεκτ «I'm a celebrity get me out of here» και μόλις ολοκληρωθεί να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος του Survivor.

Ωστόσο σύμφωνα με νέες πληροφορίες αυτή η ίδεα φαίνεται να ναυγεί με τον Ατζούν να αποκλείει για φέτος ένα δεύτερο Survivor All Star, ωστόσο όλα δείχνουν να είναι έτοιμα για το νέο παιχνίδι επιβίωσης που φέρνει στην ελληνική τηλεόραση.

Το «I'm a celebrity get me out of here» αποτελεί σίγουρα μια άλλη εκδοχή του παιχνιδιού που έχει αγαπηθεί από το κοινό και φέρνει νέο αέρα με παλιά δεδομένα. Παρουσιαστής παραμένει ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος ήδη ετοιμάζει βαλίτσες για Άγιο Δομίνικο.