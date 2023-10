Γνώριμα πρόσωπα από το Survivor έκαναν την είσοδο τους στο νέο παιχνίδι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, I'm a celebrity… Get me out of here

Στον «αέρα» το νέο παιχνίδι επιβίωσης του ΣΚΑΪ στον Άγιο Δομίνικο! Και όχι δεν είναι το Survivor αλλά το I'm a celebrity… Get me out of here.

Γιώργος και Καλομοίρα έκαναν πρώτοι την εμφάνισή τους. Αφού διέσχισαν την ζούγκλα οι δύο παρουσιαστές βρήκαν το σπίτι του show.

Οι παίκτες έφτασαν στο νησί και βγήκαν από τα κουτιά τους. Πρώτη ήταν η είσοδος του Νίκου Αναδιώτη και του Τάσου Ξιαρχό.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη, η Αγγελική Ηλιάδη και η Μαρία Καλάβρια μπήκαν με το δεξί στο παιχνίδι της ζούγκλας.

Ο Νίκος Βαμβακούλας βοήθησε τη Ραχήλ Μακρή να αποδράσει!

Πολλά όμως είναι τα γνώριμα πρόσωπα που έφτασαν στον Άγιο Δομίνικο! Ο Μπό με τον Καλλίδη θα θυμηθούν τις στιγμές τους από το Survivor, όμως τίποτα δεν θα είναι όπως ήξεραν εκτός από την παραλία.

Η Στέλλα Γεωργιάδου, ο Σταμάτης Γαρδέλης και η Emilia Vodos ξεχίνονται στη ζούγκλα!

Στο παιχνίδι και ο Γιώργος Χειμωνέτος με την Ιωάννα Λίλη η οποία αποφάσισε να πάει Άγιο Δομίνικο... με το ποδήλατο.