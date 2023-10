Πάνω από 8.000 ευρώ θα λαμβάνουν οι παίκτες ανά εβδομάδα στο I'm A Celebrity Get me Out of Here.

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Τετάρτης 11 Οκτωβρίου το νέο παιχνίδι επιβίωσης του ΣΚΑΪ I'm A Celebrity Get me Out of Here.

Δεκατέσσερις διάσημοι παίκτες μπήκαν στη ζούγκλα του Άγιου Δομίνικου, χωρίστηκαν σε ομάδες και ξεκίνησαν τις δοκιμασίες με στόχο την επιβίωση τους.

Στην εκπομπή «Πρωινό ΣουΣου» αποκαλύφθηκαν τα χρήματα τα οποία λαμβάνουν τρεις από τους διάσημους που βρίσκονται στο παιχνίδι.

Η Μαρία Καλάβρια συμφώνησε για 8.000 ευρώ την εβδομάδα και η Ιωάννα Λίλη για 10.000.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς ο οποίος μπαίνει σύντομα στον Άγιο Δομίνικο θα λαμβάνει 10.000 ευρώ ανά εβδομάδα.