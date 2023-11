Survivor: Αυτός είναι ο παρουσιαστής του ριάλιτι

Το νέο Survivor θα προβληθεί στις αρχές του 2024 με την παραγωγή να ετοιμάζεται για ακόμη έναν κύκλο διασήμων και μαχητών που θα χωριστούν σε δύο ομάδες των Μπλε και των Κόκκινων.

Το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ επιστρέφει ξανά και παρουσιαστής του Survivor δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Γιώργο Λιανό,

Ο παρουσιαστής ανακοίνωσε την επιστροφή του Survivor, δημοσιεύοντας ένα story για το ριάλιτι επιβίωσης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Όπως αναφέρουν οι μέχρι τώρα πληροφορίες, ελάχιστοι θα είναι οι παίκτες που συμμετείχαν στα παλιά Survivor και μετά την εγκυμοσύνη της συζύγου του Γιώργου Αγγελόπουλου είναι σαφές ότι ο Ντάνος δεν θα πάει στον Άγιο Δομήνικο.

Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι ο Ατζούν Ιλιτζαλί θέλει να προσφέρει θέαμα και τηλεθέαση γι' αυτό και θέλει παίκτες που μπορούν να φέρουν νούμερα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Δημήτρης Βλάχος ήταν να μπει στο δεύτερο Survivor, όμως η συμφωνία τότε δεν είχε προχωρήσει. Έτσι, σύμφωνα με τα νεότερα, ο Δημήτρης Βλάχος φαίνεται πως θα πάει στον Άγιο Δομήνικο. Άλλωστε είχε συμφωνήσει να πάρει μέρος στο I’ m a celebrity get me out of here, όμως υπαναχώρησε την τελευταία στιγμή.

Μένει να δούμε τελικά αν φέτος ο Δημήτρης Βλάχος θα είναι ένας από τους «Διασήμους» του Survivor.