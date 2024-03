Eurovision: Τούρκος καθηγητής φωνητικής με πάνω από 1 εκατ. συνδρομητές αποθεώνει την Μαρίνα Σάττι

Ο Emre Yücelen, Τούρκος καθηγητής φωνητικής με πάνω από 1 εκατ. συνδρομητές στο YouTube, αποθεώνει την Μαρίνα Σάττι

Μπορεί τη ελληνική συμμετοχή στη φετινή Eurovision με το «Ζάρι» της Μαρίνας Σάττι να έχει διχάσει τη χώρα μας στο εξωτερικό όμως μόνο απαρατήρητο δεν έχει περάσει.

Youtubers από όλο τον κόσμο έχουν ασχοληθεί με το κομμάτι της Ελλάδας μιλώντας με τα καλύτερα λόγια.

Τελευταίο παράδειγμα αποτελεί ο Emre Yücelen, Τούρκος καθηγητής φωνητικής με πάνω από 1 εκατ. συνδρομητές στο YouTube.

This is fire (είναι φωτιά), ακούγεται να σχολιάζει ο Emre Yücelen ακούγοντας το Ζάρι και προσθέτει: can i call her champion? (μπορώ να την πω από τώρα νικήτρια;) ενώ δηλώνει "έχω εμμονή με την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το νούμερο 1 για μένα".

Δείτε το βίντεο:

Ο Βρετανός TikToker που έγινε viral προσπαθώντας να τραγουδήσει το Ζάρι

Ένας από τους TikToker που ασχολήθηκε με το τραγούδι της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision είναι και ο Βρετανός Άαρον Σίμπλεϊ ο οποίος μέχρι πρότινως δεν είχε μεγάλη απήχηση.

Συγκεκριμένα τα βίντεο που ανέβαζε στο TikTok έφταναν τα 3-4 χιλιάδες ενώ όταν ανέβασε το βίντεο με το ζάρι ξεπέρασε τις 400.000 προβολές.

Το βίντεο έγινε τόσο γνωστό που η Μαρίνα Σάττι δημοσίευσε μέσα από το προφίλ της στο Instagram την προσπάθεια του Βρετανού, σχολιάζοντάς του «είναι τόσο όμορφο».

Τη μουσική του τραγουδιού συνέθεσε η ίδια Η Μαρίνα μαζί με τους OGE, Kay Be, Nick Kodonas, Jay Stolar, Gino The Ghost και Jordan Palmer ενώ τους στίχους μαζί της είναι οι VLOSPA, OGE και Solmeister.

Με φόντο εμβληματικές τοποθεσίες της Αθήνας, όπως η Ακρόπολη, η Πλάκα και το Ηρώδειο, πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα για το βιντεοκλίπ του τραγουδιού που θα ερμηνεύσει η καταξιωμένη ερμηνεύτρια και δημιουργός και επίσης το παρουσίασε στην εκπομπή υπό τις οδηγίες του Αυστραλού σκηνοθέτη Zac Wiesel.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εμφάνισης της Μαρίνας στη σκηνή της Eurovision έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός, τη χορογραφία ο Mecnun Giasar (Majnoon), ενώ το art direction οι NMR.

Οι δύο ημιτελικοί για τον διάσημο μουσικό διαγωνισμό θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 9 Μαΐου αντίστοιχα στο Μάλμε της Σουηδίας, τη διοργανώτρια πόλη για τη διεξαγωγή του φετινού διαγωνισμού. Η Ελλάδα η οποία φέτος συμπληρώνει τα 50 χρόνια από την πρώτη της εμφάνιση στο διαγωνισμό, θα συμμετάσχει στον Β΄ ημιτελικό ενώ η Κύπρος με τη Silia Kapsis και το τραγούδι «Liar», θα διαγωνιστεί στον Α' ημιτελικό.

Οι χώρες που προκρίνονται αμέσως στον τελικό είναι οι: Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία καθώς και η διοργανώτρια Σουηδία.

Το μεγάλο πάρτι της μουσικής, θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Μαΐου στο Malmö Arena με σχολιαστές για την ΕΡΤ τον Θανάση Αλευρά και τον Ζερόμ Καλούτα.