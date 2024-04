Survivor: Έκπληξη από τον ΣΚΑΪ – Τι θα δούμε στο έκτακτο αποψινό επεισόδιο

Survivor: Έκτακτο επεισόδιο με μονομαχία Διάσημων και Μαχητών - Τι θα παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές

Αλλαγές στον αριθμό των επεισοδίων του ριάλιτι επιβίωσης που θα προβάλλονται ανά εβδομάδα ετοιμάζει το κανάλι του ΣΚΑΪ. Το Survivor προβάλλεται Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και εδώ και λίγο καιρό παίζει και τις Πέμπτες, αφού άλλαξε ο τρόπος ψηφοφορίας. Ο MVP σταμάτησε πλέον να αναδεικνύει τον τέταρτο υποψήφιο προς αποχώρηση και όλοι βγαίνουν μετά από τις ήττες στις ομαδικές δοκιμασίες.

Το κανάλι του ΣΚΑΪ, για απόψε Σαββάτου 20 Απριλίου, αποφάσισε να προβληθεί ένα ακόμη επεισόδιο τουριάλιτι επιβίωσης, απέναντι στο Just The 2 of Us.

Η έκπληξη είναι ότι τα παιχνίδια της Καραϊβικής θα προβάλλονται κάθε Σάββατο στις 21:00 με το Survivor να προβάλλεται πλέον έξι ημέρες.

Τι θα δούμε απόψε 20/4 στο Survivor

Οι παίκτες, απόψε δεν θα χρειαστεί να μπουν στον στίβο μάχης για να διεκδικήσουν μία ακόμη ασυλία, αλλά θα βρεθούν στη γειτονική πίστα των παιχνιδιών της Καραϊβικής.

Στα παιχνίδια της Καραϊβικής, πέρα από τα συνηθισμένα, έχουν προστεθεί και νέα που θα χαρίσουν στιγμές γέλιου σε μαχητές και διάσημους, αλλά και στο τηλεοπτικό κοινό.

Οι τρυφερές στιγμές της Χρύσας Χατζηγεωργίου και του Φάνη Μπολέτση

Οι δυο τους φάνηκε πως ταίριαξαν από τις πρώτες κιόλας μέρες στο παιχνίδι.

Η Χρύσα Χατζηγεωργίου και ο Φάνης Μπολέτσης από την αρχή σχεδόν του Survivor άρχισαν να έρχονται κοντά δημιουργώντας μια φιλία. Ο ένας στήριζε και στηρίζει τον άλλον μέχρι και σήμερα και δεν είναι λίγες οι φορές που οι συμπαίκτες τους το έχουν σχολιάσει έντονα και μπροστά τους αλλά και στις προσωπικές τους συνεντεύξεις.

Ένας από αυτός είναι και ο συμπαίκτης τους στην μπλε ομάδα, Σταμάτης Ταλαδιανός, που μεταξύ των όσων έγιναν στο χθεσινό επεισόδιο με τον Τζέιμς Καφετζή, σχολίασε και το γεγονός πως σε κάποια φάση που ήταν στην καλύβα είδε τυχαία την Χρύσα και τον Φάνη να παίζουν και να πειράζονται στην παραλία, απομακρυσμένοι από τα βλέμματα των υπολοίπων. Η κάμερα του ριάλιτι, δε, με πλάνα, απέδειξε πως όσα ισχυρίστηκε ο Σταμάτης ισχύουν 100%.