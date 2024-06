Το καλοκαίρι έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του και εκτός από τη θερμοκρασία, αυξάνεται και η επιθυμία σου να δημιουργείς χαλαρωτικές βραδιές στο σπίτι, που θα σε αποφορτίζουν από την καθημερινότητα. Το σπίτι σου άλλωστε, είναι το «καταφύγιό» σου.

Για εσένα λοιπόν, που σχεδόν κάθε βράδυ καταφεύγεις στο σαλόνι σου, όλα όσα χρειάζεσαι είναι ελαφρύς κλιματισμός, χαμηλός φωτισμός και φυσικά, άνεση στον καναπέ για να αρχίσεις το binge watching της αγαπημένης σου σειράς. Το «δύσκολο» κομμάτι της υπόθεσης είναι να βρεις ποια σειρά θα είναι αυτή που θα σου κρατήσει παρέα.

Μία σταθερή εγγύηση αποτελούν οι σειρές του Paramount+, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο και στη χώρα μας μέσα από μία ειδικά διαμορφωμένη περιοχή στη streaming υπηρεσία της COSMOTE TV. Για να σε βοηθήσουμε να κάνεις την αρχή, παρακάτω σου έχουμε 5+1 σειρές του Paramount+ που δεν πρέπει να χάσεις με τίποτα!

1. The Mayor of Kingstown

Αν είσαι φαν των αστυνομικών θρίλερ, σίγουρα θα λατρέψεις τη σειρά των Τέιλορ Σέρινταν (Yellowstone Universe, Sicario, Hell or High Water) και Χιου Ντίλον , η οποία θεωρείται μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Paramount+. Βλέποντάς τη, μεταφέρεσαι στο Κίνγκσταουν του Μίσιγκαν, εκεί όπου η μόνη κερδοφόρα βιομηχανία που έχει απομείνει είναι οι ομοσπονδιακές, πολιτειακές και ιδιωτικές φυλακές. Η οικογένεια ΜακΛάσκι διαμεσολαβεί μεταξύ εγκληματιών, κρατούμενων, αστυνομικών και πολιτικών, διατηρώντας έτσι για δεκαετίες την ειρήνη στην περιοχή. Μάλιστα, η σειρά ασχολείται με θέματα όπως ο ρατσισμός, η διαφθορά και η ανισότητα, καθώς δείχνει την προσπάθεια των ΜακΛάσκι να φέρουν τάξη και δικαιοσύνη σε μια πόλη που δεν έχει τίποτα από τα δύο. Μεταξύ των πρωταγωνιστών βλέπεις γνώριμα ονόματα, όπως ο Τζέρεμι Ρένερ (The Avengers, Hawkeye), η βραβευμένη με δύο Όσκαρ Ντάιαν Γουίστ και ο Έινταν Γκίλεν (Game of Thrones).

2. Evil

Πρόκειται για μία supernatural σειρά, που ακολουθεί μία σκεπτικίστρια ψυχολόγο και έναν καθολικό εκπαιδευόμενο ιερέα, οι οποίοι ερευνούν υποτιθέμενα θαύματα, δαιμονισμένους και άλλα παραφυσικά φαινόμενα. Οι ίδιοι προσπαθούν να δώσουν μία επιστημονική εξήγηση στις υποθέσεις τους, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν είναι εφικτό! Σε πρωταγωνιστικό ρόλο συναντάμε τους Μάικλ Έμερσον (Lost, Person of Interest) και Μάικ Κόλτερ (Luke Cage).

3. A Gentleman in Moscow

Το βιβλίο «A Gentleman in Moscow» αγαπήθηκε από το αναγνωστικό κοινό παγκοσμίως και έγινε best-seller. Είτε το έχεις διαβάσει είτε όχι, η τηλεοπτική μεταφορά του με τον βραβευμένο με Emmy, Γιούαν ΜακΓκρέγκορ (Moulin Rouge!, Star Wars, Fargo, Trainspotting) και την Μαίρη Ελίζαμπεθ Γουίνστεντ (Fargo) σίγουρα θα σε κάνει να «κολλήσεις». Η σειρά ακολουθεί τον Κόμη Αλεξάντερ Ροστόφ, ο οποίος γλιτώνει μεν την εκτέλεση μετά τη Ρωσική Επανάσταση, αλλά ένα σοβιετικό δικαστήριο τον στέλνει εξορία στη σοφίτα του πανάκριβου ξενοδοχείου Μετροπόλ, από όπου δεν μπορεί να βγει γιατί θα τιμωρηθεί με θάνατο. Ο Ροστόφ, καθώς βρίσκεται στην απομόνωση, ανακαλύπτει την πραγματική αξία της φιλίας, της οικογένειας και του έρωτα την περίοδο που η ρωσική ιστορία γνωρίζει μερικές από τις πιο ταραχώδεις δεκαετίες της.

4. Elsbeth

To «Elsbeth» αποτελεί τη spin-off σειρά του «The Good Wife» των 5 Emmy, από τους Μισέλ και Ρόμπερτ Κινγκ (The Good Wife, The Good Fight). Πρωταγωνίστρια της σειράς είναι η εκκεντρική δικηγόρος Έλσμπεθ Τασιόνι, την οποία υποδύεται η Κάρι Πρέστον (The Good Wife, True Blood). Πρόκειται για μια έξυπνη, αλλά αντισυμβατική, δικηγόρο, που η οξυδέρκειά της οδηγεί στη σύλληψη εγκληματιών. Όταν αποφασίζει να βάλει τέλος στην καριέρα της, γίνεται σύμβουλος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, συναγωνιζόμενη τον αρχηγό Βάγκνερ (Γουέντελ Πιρς - The Wire, Suits). Και αν ενθουσιαστείς με τη σειρά (κάτι μας λέει πως αυτό θα γίνει), σου έχουμε καλά νέα γιατί η σειρά έχει ανανεωθεί και για δεύτερη σεζόν, την οποία θα απολαύσεις στην COSMOTE TV.

5. Frasier

Για άφθονο γέλιο σου προτείνουμε το «Frasier», που επέστρεψε δυναμικά μετά από 19 ολόκληρα χρόνια στις οθόνες μας, με τον Κέλσι Γκράμερ να πρωταγωνιστεί και πάλι. Στα νέα επεισόδια, ο Φρέιζιερ Κρέιν επιστρέφει στη Βοστόνη για να επανασυνδεθεί με οικογένεια και φίλους, ενώ στο κυνήγι του παλιού του ονείρου, δεν θα λείψουν οι προκλήσεις, αλλά και η δημιουργία νέων σχέσεων. Την εμφάνισή τους θα κάνουν και η Λίλιθ, η πρώην σύζυγος του Φρέιζιερ (Μπεμπέ Νεβίρθ), καθώς και η πρώην παραγωγός του, Ροζ (Πέρι Γκίλπιν).

+1. Knuckles

Για το τέλος αφήσαμε μία επιλογή που διαφέρει από τις κλασικές σειρές, καθώς πρόκειται για live-action, το οποίο μάλιστα προσφέρει άπλετη δόση δράσης και αδρεναλίνης. Ο λόγος για το «Knuckles», τη σειρά που χρονολογικά βρίσκεται μεταξύ των ταινιών «Sonic the Hedgehog» 2 και 3 και ακολουθεί τον ομώνυμο ήρωα σε ένα αστείο και γεμάτο δράση ταξίδι αυτογνωσίας. Ο Νακλς (ακούς τη φωνή του Ίντρις Έλμπα) είναι πια ο προστάτης της Γης και εκπαιδεύει τον Γουέιντ (εδώ ακούς τον Άνταμ Πάλι), ως τον νέο του μαθητευόμενο. Εκτός των άλλων, ο Νακλς έχει να αντιμετωπίσει και έναν μοχθηρό εχθρό, τον «The Buyer» (Ρόρι ΜακΚάν – Game of Thrones), ο οποίος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη δύναμη του ήρωά μας για τον εαυτό του.

Όλα τα επεισόδια των παραπάνω σειρών μπορείς να τα παρακολουθήσεις όποια στιγμή εσύ επιθυμείς στην on demand υπηρεσία της COSMOTE TV. Πάτα το «play» και καλή θέαση!