Νέα «πυρά» Τριαντάφυλλου κατά Χρήστου Δάντη - «Ο κόσμος ξέρει και κρίνει, τον έβαλε στη θέση του»

Συνέντευξη στο περιοδικό «Secret» παραχώρησε ο Τριαντάφυλλος, ο οποίος απάντησε για την κόντρα που προέκυψε ανάμεσα στον ίδιο και τον Χρήστο Δάντη, με αφορμή την Ασημίνα Χατζηανδρέου.

Ο τραγουδιστής υποστήριξε ότι ο λόγος της διαμάχης ήταν ένα σχόλιο που είχε κάνει ο ίδιος για την Ασημίνα Χατζηανδρέου, τη σύντροφο του Χρήστου Δάντη. Συγκεκριμένα, περιέγραψε: «Νοµίζω ότι τον πείραξε ένα σχόλιο που έκανα για το "Survivor", γιατί σχολιάζω το συγκεκριµένο ριάλιτι, και είπα ότι η Ασηµίνα, µε την οποία συνδέεται αυτόν τον καιρό, έκανε κουτσοµπολιό. ∆εν έχω πει κάτι άσχηµο για τον ίδιο, δεν έχω ασχοληθεί µαζί του. Έδειξε ξεκάθαρα κακία και απέδειξε ότι, αν δεν ταιριάζανε µε την Ασηµίνα, δεν θα συµπεθεριάζανε. Αυτή τη στιγµή, η Ασηµίνα είναι µια επαγγελµατίας παίκτρια ριάλιτι και µάλιστα η πιο αντιπαθητική που έχει περάσει από όλα τα ριάλιτι µε την εικόνα που έχει δείξει. Για αυτό ο σύντροφός της, Χρήστος ∆άντης, έκανε αυτό το σχόλιο».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Εχει χάσει παντελώς ο Χρήστος ∆άντης όσα έχει χτίσει τόσα χρόνια µε αυτό το σχόλιο. Ο κόσµος ξέρει και κρίνει. ∆εν είναι χαζός, τον έβαλε στη θέση του».

Σε ερώτηση στη συνέντευξή του στο ένθετο «Secret» για το αν του ζητούσε συγγνώμη ο Χρήστος Δάντης, ο Τριαντάφυλλος απάντησε: «∆εν δέχοµαι καµία συγγνώµη. Θα αισθανθώ και άσχηµα για λογαριασµό του. ∆εν υπάρχει λόγος. Κάθε άνθρωπος ξέρει την αξία του. Του εύχοµαι να είναι καλά και µε την Ασηµίνα. Εξάλλου, εγώ ποτέ δεν σχολίασα τη διαφορά ηλικίας, όπως τον "κράζουν". ∆εν το θεωρώ λόγο για να το σχολιάσω. Πάντα µιλάω µε τα καλύτερα για την καλλιτεχνική πορεία του Χρήστου. Σχολίασα τον τρόπο που µίλησε η Ασηµίνα για ένα θέµα που δεν την αφορά, τον δεσµό του Άρη και µε την Αντωνά. Τόνισα ότι χώρισαν και δεν πρέπει να ανακατεύονται, όπως έκανε η Ασηµίνα… Αυτός τρελάθηκε! Για να τελειώνουµε: Στο "Just the 2 of Us" είχα πάει τελικό. Μήπως ήµουν και τότε "φάλτσος"; Εχω σκεφτεί να το κάνω τραγούδι: "Μήπως είµαι φάλτσος;"».

Ο Χρήστος Δάντης χαρακτηριστικά είχε πει: «Ο Τριαντάφυλλος να ασχοληθεί λίγο με τις νότες που τραγουδά και δεν τις εκφράζει σωστά. Είναι επιεικώς φάλτσος».

