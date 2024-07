J2US: H Σοφία Κουρτίδου και ο Γιάννης Σεβδικαλής οι μεγάλοι νικητές

Το βράδυ της Παρασκευής ολοκληρώθηκε τι Just the two of us. Ένα ζευγάρι κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα στα τέσσερα που έφτασαν μέχρι τον τελικό. H κριτική επιτροπή με τους Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτη Φασουλή και Καίτη Γαρμπή έδωσαν για τελευταία φορά φέτος τα 10αρια της στους τέσσερις φιναλίστ.

Τα τέσσερα ζευγάρια που διεκδικούσαν τη νίκη του Just the 2 of Us ήταν ο Γιώργος Αμούτζας με την Τάνια, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου με τον Ίαν Στρατή, ο Σωτήρης Γιαζιτζιόγλου με τον Φειδία και ο Γιάννης Σεβδικαλής με την Σοφία Κουρτίδου.

Οι φιναλίστ ερμήνευσαν από δύο τραγούδια, ένα που είχαν ήδη τραγουδήσει κάποια στιγμή στο show και ένα καινούργιο.

Η τελική απόφαση για το ποιο ζευγάρι θα έβγαινε ο μεγάλος νικητής του J2US ανήκε στο κοινό, το οποίο είχε τη δυνατότητα να ψηφίσει τα αγαπημένα του ζευγάρια με θετική ψήφο, μέσω κλήσης, sms, καθώς και μέσα από πλατφόρμα justvote.gr

Τελικά οι μεγάλοι νικητές του διαγωνισμού ήταν οι Σοφία Κουρτίδου και ο Γιάννης Σεβδικαλής.