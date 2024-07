Κιάνου Ριβς: «Σκέφτομαι τον θάνατο όλη την ώρα»

Associated Press

Πολλοί από εμάς αποφεύγουν τη σκέψη πως όλοι μια μέρα θα πεθάνουμε, όχι όμως ο Κιάνου Ρίβς.

Είμαι 59χρονων και σκέφτομαι συνέχεια τον θάνατο αποκαλύπτει στο BBC o σταρ του Χόλιγουντ, Κιάνου Ριβς, με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου του μυθιστορήματος με τίτλο «The Book of Elsewhere».

«Ελπίζω να μην είναι εξουθενωτικό, αλλά ελπίζω να μας ευαισθητοποίησει να εκτιμήσουμε την αναπνοή που έχουμε και τις σχέσεις που έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε», αναφέρει για το βιβλίο του.

Ο ηθοποιός μέσα στο μυθιστόρημα του αφηγείται την ιστορία ενός αθάνατου πολεμιστή, ο οποίος θα ήθελε να έχει την δυνατότητα να μπορεί να πεθάνει, αφότου περνάει χιλιετίες προσπαθώντας να κατανοήσει την αθανασία του.

Το The Book of Elsewhere βασίζεται στην εξαιρετικά επιτυχημένη σειρά κόμικς BRZRKR που δημιούργησε ο Ριβς.

Σχετικά με τη βία που περιέχει το βιβλίο του, ο ηθοποιός είπε πως εμπνεύστηκε από τις ταινίες δράσης που έχει κάνει, όντας πρωταγωνιστής στις σειρές ταινιών Speed και John Wick.

Το βιβλίο του Κιάνου Ριβς κυκλοφορεί στις 23 Ιουλίου