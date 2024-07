Τζένιφερ Λόπεζ: Πόζαρε με ολόσωμο μαγιό στα 55 της και αναστάτωσε το Internet με τις αναλογίες της

Τα 55α της γενέθλια γιόρτασε η Τζένιφερ Λόπεζ την Τετάρτη (24/7) και απέδειξε, ότι όσο μεγαλώνει ομορφαίνει ακόμα περίσσοτερο.

Ειδικότερα, την Τετάρτη η απόλυτη super star προχώρησε σε μία ανάρτηση με την ίδια να ποζάρει μπροστά από το καθρέφτη της φορώντας ένα λευκό ολόσωμο μαγιό και τις αναλογίες της να «ζαλίζουν».

Μάλιστα, η Τζένιφερ Λόπεζ, έγραψε στην λεζάντα της φωτογραφίας «This Is Me... Now [αυτή είμαι τώρα]», αναφερόμενη στον τίτλο του τελευταίου της άλμπουμ που κυκλοφόρησε φέτος τον Φεβρουάριο.

https://www.instagram.com/p/C90IGR3PVeI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

