Ηθοποιοί σε ρόλο παρουσιαστών με πολυσυζητημένες εκπομπές

Τις τελευταίες σεζόν έχει γίνει μόδα τα στελέχη των καναλιών να επιλέγουν ηθοποιούς για την παρουσίαση ψυχαγωγικών εκπομπών και τηλεπαιχνιδιών. Η εν λόγω τάση δεν αλλάζει ούτε την ερχόμενη χρονιά, με πολλές εκπλήξεις!

Τις τελευταίες ώρες, ρεπορτάζ του Γιώργου Σκρομπόλα θέλει τον Φάνη Μουρατίδη να παρουσιάζει το τηλεπαιχνίδι του ALPHA «Money Drop». Την ίδια ώρα, ο Τάσος Ιορδανίδης, ο πρωταγωνιστής της σειράς «Η Γη της Ελιάς», περνά στην παρουσίαση της εκπομπής «Δύο στις 10» της ΕΡΤ1 με τη Ζωή Κρονάκη.

Με επίσημη ανακοίνωση, ο ΣΚΑΪ γνωστοποίησε ότι το «Tempting Fortune» έρχεται στο νέο πρόγραμμα. Το πιο πρωτοποριακό παιχνίδι δράσης και περιπέτειας έρχεται το φθινόπωρο στην Ελλάδα, μέσα από την τηλεοπτική οθόνη και υπόσχεται ένα ταξίδι γεμάτο δελεαστικές προκλήσεις. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ένας από τους πιο ταλαντούχους και αγαπητούς καλλιτέχνες της γενιάς του αναλαμβάνει να παρουσιάσει το πιο καινοτόμο ριάλιτι, ένα show που συνδυάζει την περιπέτεια με τη στρατηγική, την αντοχή με την πρόκληση… Επιτυχημένος ηθοποιός της τηλεόρασης, του θεάτρου και του κινηματογράφου, σκηνοθέτης και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών, ο Γιάννης, άνθρωπος με χιούμορ και διεισδυτική ματιά στα πράγματα, θα βάλει την προσωπική του σφραγίδα στο «Tempting Fortune».

Η λίστα λοιπόν μεγαλώνει και το μόνο βέβαιο είναι ότι τη νέα σεζόν θα δούμε πολλά παραδείγματα.

Η Δανάη Μπάρκα μπορεί να έχει αγαπηθεί ως ένα φρέσκο κορίτσι με θετική ενέργεια για τη ζωή μέσα από το «Πάμε Δανάη!» του MEGA όμως ξεκίνησε από το θέατρο με συμμετοχές και ρόλους σε παραστάσεις. Κληρονομώντας το «μικρόβιο» της υποκριτικής από τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, έχει αποκτήσει το δικό της κοινό στην TV, ωστόσο εκείνη έχει παραδεχτεί ότι δεν νιώθει παρουσιάστρια: «Καθόλου! Ούτε ηθοποιός νιώθω. Νιώθω απλώς μια ξέγνοιαστη κοπέλα που έχει μάθει να χαίρεται τη ζωή. Δεν έχω βάλει τίτλο». Να σημειωθεί ότι η Δανάη συνεχίζει στο μεγάλο κανάλι, στη μεσημεριανή αυτή τη φορά αρένα.

Ο Μάρκος Σεφερλής παραμένει στον ΣΚΑΪ. Ο μετρ των επιθεωρήσεων, που έχει καταφέρει να περάσει τις εξετάσεις της αγάπης του κοινού εδώ και πολλά χρόνια, αφού, όπου κι αν εμφανίζεται, γεμίζει τα θέατρα και κάνει τον κόσμο να γελάει μέχρις δακρύων, έχει πάρει το πράσινο φως με το πρότζεκτ «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». Αυθεντικός και ταλαντούχος, ο αγαπημένος ηθοποιός δοκίμασε τις δυνάμεις του στην πρωινή ζώνη του MEGA με την εκπομπή «MEGA με μία», τη σεζόν 2014-2015, αλλά και στο «One Mark Show». «Ραντεβού» και «Family Game» ακολούθησαν, ενώ ο Μάρκος απογείωσε το «5Χ5».

«Και κάπως βρέθηκα να παρουσιάζω ένα τηλεπαιχνίδι γνώσεων που κανείς δεν μετράει πόντους. Εχω μια καταπληκτική ομάδα που μόνο με αγκάλιασε και με έκανε να αισθανθώ ασφάλεια και βασικά πάρα πολύ το διασκεδάζω παιδιά, δεν σας το κρύβω», έγραψε η Ευγενία Σαμαρά στο Instagram για να μοιραστεί τη χαρά της που θα παρουσιάσει το νέο τηλεπαιχνίδι «Switch» της ΕΡΤ1 την περσινή χρονιά. Η πρώην πρωταγωνίστρια του «Σασμού» συνεχίζει στην ίδια θέση έχοντας πάρει πλέον το βάπτισμα του πυρός.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Στην ίδια μοίρα και ο Γιώργος Καραμίχος, ο ταλαντούχος ηθοποιός με πορεία ακόμη και στο εξωτερικό, που θα συνεχίσει στη δημόσια τηλεόραση με το «Πες τη λέξη».

Η Ζέτα Μακρυπούλια είναι ίσως η πιο επιτυχημένη περίπτωση γυναίκας, που ισορροπεί με μαεστρία ανάμεσα στην υποκριτική και την παρουσίαση. Η εκθαμβωτική παρουσία της και τα μεγάλα εκφραστικά μάτια της έχουν καταφέρει να μαγνητίζουν το κοινό, είτε μιλάμε για θέατρο είτε για τηλεόραση και εκπομπές. Έκανε τα πρώτα τηλεοπτικά βήματά της σε ηλικία μόλις 13 ετών, συμμετέχοντας σε διαφημίσεις, ενώ αργότερα, σε ηλικία 14 ετών, εμφανίστηκε στο show «Ciao ANT1», που παρουσίαζε η Ρούλα Κορομηλά. Ακολούθησαν σειρές, εκπομπές, σόου. Χαρακτηριστικά, τη σεζόν 2007-2008 έπαιξε στη σειρά εποχής «Γιούγκερμαν» και παράλληλα παρουσίασε την εκπομπή «Baby Dance». Την επόμενη σεζόν πρωταγωνίστησε στη σειρά «Το κλειδί του Παραδείσου» και τη χρονιά 2009-2010 έπαιξε στη σειρά «4». Για τρεις σεζόν, από το 2010 μέχρι το 2013, παρουσίαζε το χορευτικό σόου του ΑΝΤ1, «Dancing with the stars», και το 2014 ανέλαβε το «Just the 2 of us». Το 2016, επέστρεψε στον ΑΝΤ1 και την ίδια σεζόν (2016-2017) πρωταγωνίστησε στη σειρά «Στο καλό, γλυκιά μου συμπεθέρα». Μετά το τέλος της σειράς, ανέλαβε την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού «Ρουκ Ζουκ» (παράλληλα με άλλα πρότζεκτ, όπως το «Sunday Live» και «The Final Four»), το οποίο κρατά συντροφιά μέχρι σήμερα με τεράστια επιτυχία.









Σχετικές ειδήσεις