Παύλος Γλύξμπουργκ: Το τρυφερό μήνυμα για τα γενέθλια της κόρης του, Μαρίας Ολυμπίας

Τα γενέθλια της έχει σήμερα, Πέμπτη(25/7) η μοναχοκόρη του Παύλου Γλύξμπουργκ, Μαρία Ολυμπία και ο ίδιος της ευχήθηκε με τα πιο τρυφερά λόγια.

Ο τέως διάδοχος του ελληνικού θρόνου έχει εκφράσει πολλές φορές δημόσια την αδυναμία στην κόρη του, πόσο περισσότερο σήμερα, που έχει την τιμητική της.

Το απόγευμα της Πέμπτης (25/7) ο Παύλος Γλύξμπουργκ ανήρτησε μια φωτογραφία για τα γενέθλια της Μαρίας Ολυμπίας και την συνόδευσε με ένα κείμενο αγάπης, γράφοντας:

«Χρόνια πολλά Ολυμπία! Μου φέρνεις πάντα χαρά στη ζωή μου από τη μέρα που γεννήθηκες. Σε αγαπώ πάρα πολύ [Happy Birthday Olympia ?❤️?? You bring joy to my life from the the day you were born. I love you]»

https://www.instagram.com/p/C92O_cQxQVz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

