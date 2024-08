Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Στη μεγάλη οθόνη μεταφέρεται η αυτοβιογραφία της

Στη μεγάλη οθόνη μεταφέρεται η αυτοβιογραφία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς με τίτλο «The woman in me». Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα η Universal απέκτησε τα δικαιώματα του βιβλίου το οποίο κυκλοφόρησε πέρυσι τον Οκτώβριο και έως σήμερα έχει σημειώσει 2,5 εκατ. πωλήσεις σε όλο τον κόσμο.

Σκηνοθέτης της ταινίας θα είναι ο Τζον Μ. Τσου του «Wicked» και παραγωγός ο Μαρκ Πλατ του «La La Land». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δικαιώματα διεκδικούσαν επίσης οι Μάργκο Ρόμπι, Μπραντ Πιτ και Ριζ Γουίδερσπουν. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το όνομα της ηθοποιού που θα ενσαρκώσει την Αμερικανίδα ποπ σταρ ούτε το όνομα του σεναριογράφου που θα αναλάβει τη διασκευή.

Πριν από δύο χρόνια, η ηθοποιός Μίλι Μπόμπι Μπράουν είχε ρίξει την ιδέα να γυρισθεί για τον κινηματογράφο η βιογραφία της Μπρίτνεϊ αλλά η ίδια είχε απαντήσει αρνητικά λέγοντας: «φίλη μου, δεν έχω πεθάνει ακόμα». Τότε, όμως δεν είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο.

Το «The woman in me» φέρνει στο φως «για πρώτη φορά το ταξίδι της Μπρίτνεϊ στο ποπ στερέωμα αναδεικνύοντας την αγάπη και τη δύναμη της μουσικής». Ως γνωστόν, η Μπρίτνεϊ έχει πουλήσει περισσότερους από 150 εκατ. δίσκους σε όλο τον κόσμο και ήταν ακόμα έφηβη όταν η μεγάλη της επιτυχία, «… Baby one more time» βρέθηκε στην κορυφή των αμερικανικών charts. Το τραγούδι έσπασε ρεκόρ κάνοντας πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 20 εκατ. αντίτυπα και σήμερα είναι 14 φορές πλατινένιο στις ΗΠΑ.