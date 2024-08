ALPHA: Όλες οι λεπτομέρειες για τις νέες σειρές – Φωτογραφίες, βίντεο, αναλυτικά οι ρόλοι

Δεν παρεκκλίνει του στόχου του, που δεν είναι άλλος από τις πρωτιές στη βραδινή ζώνη. Ο ALPHA ποντάρει τη νέα σεζόν στη μυθοπλασία και σε ένα ολικό ρεκτιφιέ της prime time με νέες και πολλά υποσχόμενες σειρές.

«Ο Γιατρός» επιστρέφει με all star cast: Η σειρά που μας γοήτευσε, μας συγκίνησε, μας καθήλωσε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, κάνει come back ανανεωμένη, με νέα επεισόδια, νέες ιστορίες και all star cast. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, στο ρόλο του Ανδρέα Βρεττού, έδωσε την πιο συγκινητική ερμηνεία της ζωής του. Στο νέο κύκλο επεισοδίων, καινούργια πρόσωπα, σημαντικοί πρωταγωνιστές, έρχονται. Θα δούμε τους Μαριάννα Κιμούλη, Πέτρο Λαγούτη, Θάλεια Ματίκα, Έλενα Μεγγρέλη, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Ιωάννη Παπαζήση, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Αλέκο Συσσοβίτη. Μαζί τους οι αγαπημένοι μας από τον πρώτο κύκλο Βασιλική Τρουφάκου, Θάνος Λέκκας, Παναγιώτης Εξαρχέας, Τζωρτζίνα Λιώση, Χρήστος Ζαν Μπατίστ, Αλέξανδρος Κωχ, Ευθυμία Κάντζα, Βαγγέλης Παπαδάκης.

Η δεύτερη σεζόν θα μας συνεπάρει αφηγούμενη τη μεγάλη νέα αρχή που περιμένει το Γιατρό και τους συναδέλφους του, οι οποίοι αφήνουν πίσω τους την κρίσιμη περίοδο της έκτακτης υγειονομικής ανάγκης που δημιούργησε ο Covid-19. Η δεύτερη σεζόν μιλάει για την ελπίδα και την εμπειρία της ασθένειας ως μια δεύτερη ευκαιρία, εστιάζοντας στην επιστροφή στην κανονικότητα μετά το τέλος της πανδημίας. Ο Αντρέας και οι συνάδελφοί του, αφού βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του πολέμου κατά του Covid, αρχίζουν να φροντίζουν ξανά με ενσυναίσθηση τους ασθενείς που τους εμπιστεύονται στην αναζήτηση διάγνωσης και θεραπείας. Καθένας από τους πρωταγωνιστές πρέπει να ξεκινήσει μια νέα ζωή, αφού η συνθήκη του covid έφερε απώλειες και νέα δεδομένα. Στη μεγάλη περιπέτεια της επιστροφής στην κανονικότητα, αυτό που διακυβεύεται δεν είναι πλέον μόνο το μέλλον του Doc, όπως στην πρώτη σεζόν, αλλά το μέλλον ολόκληρου του τμήματος, αφού απειλείται η ίδια του η ύπαρξη.

Μία από τις πολλά υποσχόμενες σειρές φέρει τον τίτλο «Ο Τιμωρός». Ο Μάρκος στα 20 του χρόνια νόμιζε ότι τα είχε όλα. Αλλά όλοι όσους εμπιστευόταν, του στέρησαν τα πάντα… Τώρα ήλθε η δική του σειρά να απαντήσει. Το ταξίδι της εκδίκησης ξεκινάει για τον «Τιμωρό» και θα είναι θυελλώδες και γεμάτο ανατροπές… Έρωτας, προδοσία, εκδίκηση… «Ο Τιμωρός», μια πρωτότυπη σύγχρονη δραματική σειρά, σε μια κορυφαία παραγωγή γυρισμένη, με γυρίσματα στο Μαρόκο και σε διαφορετικές τοποθεσίες, έρχεται στον ALPHA τη νέα σεζόν.

Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κωνσταντάτου, έχει πρωταγωνιστή έναν ήρωα (Δημήτρης Λάλος) ο οποίος βιώνει μία ανείπωτη προδοσία από το στενό του περιβάλλον, μια προδοσία ενορχηστρωμένη από τον αδελφικό του φίλο (Οδυσσέας Παπσπηλιόπουλος) και τον πατέρα του φίλου του (Λάζαρος Γεωργακόπουλος). Θύμα αυτής της πλεκτάνης, ο ήρωας βρίσκεται ένοχος για κάτι που δεν έκανε αλλά πλήρωσε ακριβά γι αυτό. Η αθωότητα των νεανικών του χρόνων δίνει τη θέση της στη σκληρότητα και την βαθιά επιθυμία για εκδίκηση, όταν καταλαβαίνει ποιοι είναι υπεύθυνοι που καταστράφηκε η ζωή του. Σε ένα γύρισμα της τύχης, μετά από πολλά χρόνια, καταφέρνει να ορθοποδήσει κι επιστρέφει για να αποδώσει δικαιοσύνη. Παίρνει το ηθικό δίκαιο στα χέρια του και ξεκινάει μια αναζήτηση αυτών των οποίων των έβλαψαν, με στόχο την απόλυτη τιμωρία τους. Ο μόνος λόγος για να ζήσει: η εκδίκηση! Θα τα καταφέρει; Ποιοι θα βρεθούν στο δρόμο του; Ποιες θα είναι οι κινήσεις του; Και όσοι χρειάζεται να πληρώσουν, θα πληρώσουν; Και πώς;

Δημήτρης Λάλος, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Μαρίνα Καλογήρου, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Γιώτα Αργυροπούλου, Νίκος Γκέλια, Εριέττα Μανούρη, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Μελέτης Γεωργιάδης, Ελεάνα Στραβοδήμου, Δανάη Επιθυμιάδη, Μαρία Χάνου, Αννυ Λούλου, Εύρη Σωφρονιάδου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Κώστας Μπάρας, Σταύρος Καλλιγάς, Γιώτα Φέστα, ετοιμάζονται για δυνατές ερμηνείες.

Ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, μάλιστα, έχει κάνει και τις πρώτες δηλώσεις για τον ρόλο του δηλώνοντας: «Ο Τιμωρός είναι μια ιστορίας αγάπης, φιλίας, προδοσίας κι εκδίκησης. Μια ιστορία για τον πλούτο και την εξουσία, την απληστία και την ανάγκη του ανθρώπου να κρατήσει αυτά που έχει». «Ο Λεωνίδας είναι ένας επιχειρηματίας πολύ επιτυχημένος στις κατασκευές, στις εκδόσεις και ετοιμάζεται, με κάποιο τρόπο, να εισέλθει και στην πολιτική», υπογραμμίζει αναφερόμενος στο ρόλο του. Και προσθέτει: «Πολυεπίπεδος, απρόβλεπτος, με πρόσχημα την οικογένεια και την ευτυχία της, έχει αποκτήσει μια τεράστια περιουσία, αλλά πίσω απ΄όλα κρύβεται η τεράστια φιλοδοξία του και η αγάπη του για το παιχνίδι της εξουσίας. Νομίζω ότι στο πρόσωπο του Τιμωρού, ο Λεωνίδας θα βρει έναν ισάξιο αντίπαλο».

«Άγιος Έρωτας», η νέα καθημερινή, δραματική σειρά εποχής, έρχεται στον ALPHA και θα γίνει - μετά τον «Σασμό» - η νέα μας συνήθεια. Μια δυνατή ιστορία αγάπης που θα καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό, και ένα all star cast που υπόσχεται δυνατές ερμηνείες.

Ένας νεαρός ιερέας και καθηγητής θεολογίας αναστατώνει μια μικρή πόλη με την άφιξή του. Εκτός από γοητεία, όμως, κρύβει και μυστικά. Κανείς δεν γνωρίζει ότι βρίσκεται εκεί διψώντας για εκδίκηση. Και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, πόσο μάλλον ο ίδιος, ότι η νεαρή κόρη του ισχυρότερου άντρα της περιοχής θα αποδειχθεί για εκείνον η μεγαλύτερή του δοκιμασία. Το σενάριο της νέας καθημερινής σειράς υπογράφουν οι Άγγελος Χασάπογλου και Στέλλα Βασιλαντωνάκη και τη σκηνοθεσία ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Πρωτότυπη μουσική για τη σειρά γράφει ο Στέφανος Κορκολής.

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος υποδύεται τον πατέρα Νικόλαο και όπως χαρακτηριστικά λέει: «Δεν είναι ένας απλός ρόλος ή ένα απλό σενάριο, είναι πολλές και ουσιαστικές οι θεματικές που θίγει αυτή η σειρά. Και χαίρομαι γιατί ενορχηστρώθηκε μια ομάδα ικανότατων συντελεστών με πολύ μεράκι γι’ αυτό που πάμε να κάνουμε». Και συνεχίζει αναφερόμενος στο ρόλο του: «Η διαλεκτική σχέση του ανθρώπου με τον Δημιουργό του. Η πάλη ενός ανθρώπου ανάμεσα στην αρετή και στην κακία. Ο αγώνας που μπορεί να δίνει ένας άνθρωπος ανεξαρτήτως εποχής ανάμεσα στο καλό και στο κακό, ανάμεσα στο δίκαιο και το άδικο. Πόσο μάλλον όταν αυτός ασκεί το λειτούργημα του ιερέα».

Το πρόγραμμα του ALPHA συμπληρώνεται με το σίριαλ «Διάφανη Αγάπη». Μια δολοφονία, ζωές διαλυμένες, πόνος, θλίψη και μια γυναίκα μόνη σε κίνδυνο. Ένα όραμα, μια πόρτα που κλείνει χωρίς να την διαβεί… Μοιρασμένο ανάμεσα στην πραγματικότητα και την επιθυμία… Γιατί το μόνο που πήρε μαζί του είναι η αγάπη… Βρισκόμαστε στην ταράτσα ενός εγκαταλελειμμένου κτιρίου όπου εκεί κείτονται δυο πτώματα με τα όπλα δίπλα τους. Φαίνεται ότι έχουν πυροβολήσει ο ένας τον άλλο. Οι μπλε φάροι της αστυνομίας αναβοσβήνουν και οι αστυνομικοί απομονώνουν τη σκηνή του εγκλήματος.

Ο αστυνόμος Στέφανος Λεοντής (Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης) διασχίζει τη σκηνή του εγκλήματος, ενώ κανείς δεν αντιλαμβάνεται την παρουσία του. Οι συνάδελφοί του, ο Σπύρος (Μιχάλης Οικονόμου), ο Χάρης (Μιχάλης Σαράντης), η Στέλλα (Θεόβη Στύλλου), και ο διευθυντής του τμήματος, Νίκος Ραγκούσης (Νίκος Ψαρράς), κινούνται στο χώρο σαν να μην είναι εκείνος εκεί. Ο Στέφανος έχει δει πολλά τέτοια περιστατικά στα δέκα χρόνια υπηρεσίας του, αλλά αυτή η υπόθεση είναι διαφορετική από τις άλλες. Γιατί αυτή είναι η δική του δολοφονία…

Ξαφνικά μια κόκκινη πύλη ανοίγει για να τον οδηγήσει σε έναν άλλο κόσμο. Μπερδεμένες εικόνες που ανήκουν στο μέλλον, τον εμποδίζουν να την περάσει. Βλέπει τη σύζυγό του, Άννα Καραλή (Χαρά Μάτα Γιαννάτου), και κάποιον να προσπαθεί να τη σκοτώσει. Αντιστέκεται, δεν περνά την πύλη, δεν θέλει να φύγει από τον κόσμο αφήνοντας τη γυναίκα του σε κίνδυνο… Σ’ αυτή τη νέα «ζωή» που ανοίγεται μπροστά του συνοδοιπόρος του θα είναι η Φωτεινή (Μέγκι Σούλι), μια 17χρονη έφηβη η οποία είναι η μόνη που μπορεί να τον δει και να τον ακούσει. Αρκεί άραγε η δική της βοήθεια για να αποτρέψει την δολοφονία της γυναίκας του;

«Να με λες μαμά» είναι ακόμη μία πολλά υποσχόμενη σειρά με αξιώσεις. Bασισμένη στο γνωστό σίριαλ «Mother», η υπόθεση αφορά στην παιδική κακοποίηση, με την ιστορία μιας μαθήτριας η οποία κακοποιείται από την μητέρα της. Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια των 8 επεισοδίων θα είναι σκληρές και το τέλος ανατρεπτικό. «Είναι ρόλος ζωής, αφορά στην παιδική κακοποίηση. Η σειρά φιλοδοξεί να φέρει στην επιφάνεια αυτό το ζήτημα. Ο ρόλος που υποδύομαι είναι μια επιστήμονα, η οποία σε μια εκδρομή που έρχεται ένα σχολείο, διαπιστώνει ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο κοριτσάκι, το οποίο τυχαία μετά το συναντά και καταλαβαίνει ότι κακοποιείται. Κάνει τα πάντα, ψάχνει στις τοπικές αρχές, στην αστυνομία, στη δασκάλα της που είχε κάνει μια καταγγελία και υπάρχουν κλειστές πόρτες και παίρνει την τρομερή απόφαση να πάρει το παιδί, να το απαγάγει για να το σώσει. Δεν υπάρχει κανείς άλλος που να ενδιαφέρεται. Νιώθω πολύ τυχερή με τον ρόλο», είπε η Μαρία Κίτσου που θα είναι πρωταγωνίστρια.

Η λίστα συμπληρώνεται με τη σειρά «Η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα». Είκοσι τρία χρόνια μετά την ταινία «Το Κλάμα Βγήκε Από Τον Παράδεισο», αφιερωμένη στον ελληνικό κινηματογράφο, η εν λόγω παραγωγή αποτελεί φόρος τιμής στις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης ελληνικής τηλεόρασης, μέσα από την κωμική ματιά του δίδυμου των επιτυχιών Θανάση Παπαθανασίου – Μιχάλη Ρέππα.

Ανάμεσα σε δύο χωριά, την Άνω και Κάτω Παπαριά εξελίσσεται μία ιστορία αγάπης Ρωμαίου και Ιουλιέτας… από εκεί και πέρα, τίποτα δεν θα μείνει όρθιο! Αδίστακτοι επιχειρηματίες, διαπλοκή, οικογενειακή αλλοτρίωση, επαγγελματίες δολοφόνοι, εκβιασμοί, απαγωγές και κάθε είδους πιθανή και απίθανη ανατροπή θα συμβεί σε αυτή τη σειρά. Ας είναι καλά το «Τζέλα Δ» και τα φουγάρα του, γιατί μπορεί ο αδέκαστος δικηγόρος Στέφανος Μπάρας να συνταξιοδοτήθηκε εις τας Αθήνας, αλλά η κατάρα της Τζέλας θα παραμείνει εις τους αιώνας.

Με ένα all-star cast ηθοποιών, σε ένα all-dream σκηνικό, αλμοδοβαρικά, υπέρλαμπρα ρούχα και εμβληματικό μακιγιάζ, θα απολαύσουμε την στροφή της τηλεόρασης από το γκλάμουρους βλαχομπαρόκ στην ελληνική ύπαιθρο και θα γελάσουμε με γαργαλιστικές ατάκες που όλοι έχουμε λατρέψει.

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Γιάννης Απέργης, Σοφία Βογιατζάκη, Βάσω Γουλιελμάκη, Τζένη Διαγούπη, Joyce Ευείδη, Μάνος Ιωάννου, Κώστας Καζάκας, Άννα Κουρή, Καίτη Κωνσταντίνου, Νίκη Λάμη, Μαρία Λεκάκη, Αντώνης Λουδάρος, Ματθίλδη Μαγγίρα, Αντιγόνη Νάκα, Σπύρος Πούλης, Μιχάλης Ρέππας, Χρύσα Ρώπα, Μαριέλα Σαββίδου, Μαίρη Σαουσοπούλου, Πάνος Σταθακόπουλος, Δήμητρα Στογιάννη, ΈλενΧαραλαμπούδη, Χάρης Χιώτης, κρατούν τους κεντρικούς ρόλους.

