Τζαν Γιαμάν: Νυχτοπερπατήματα στη Μύκονο για τον Τούρκο ηθοποιό που λατρεύουν οι Ελληνίδες

Στη Μύκονο κάνει τις διακοπές του τις τελευταίες ημέρες ο «Φτερωτός Θεός» ή κατά κόσμον Τζαν Γιαμάν.

Η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε τον Τούρκο ηθοποιό στα σοκάκια να περπατάει καπνίζοντας ένα πουράκι. Ήταν 4 τα ξημερώματα και είχε μόλις αποχωρήσει από γνωστό bar restaurant της Μυκόνου, όπου ήπιε το ποτό του.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, είναι ντυμένος στα μαύρα με λίγο βαριεστημένο ύφος, ενώ κάνει νόημα σε μια κοπέλα που τον περίμενε μέχρι εκείνη την ώρα για μια σέλφι, να τον πλησιάσει για να βγάλουν φωτογραφία.

Αναμφισβήτητα, τα τελευταία δυο χρόνια ο γνωστός Τούρκος ηθοποιός και μοντέλο Τζαν Γιαμάν, είναι στο επίκεντρο της δημοσιότητας χάρη στο ταλέντο και την γοητεία του.

Πολύς κόσμος τον γνωρίζει μέσα από τις σειρές που έχει κάνει, από τα πρωτοσέλιδα περιοδικών αλλά και από τις φωτογραφίσεις του.

Ποιός είναι ο Τζαν Γιαμάν

Γεννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 1989 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας και ανήκει στο ζώδιο του Σκορπιού. Έχει ολοκληρώσει το δημοτικό, το Ιταλικό Γυμνάσιο της Τουρκίας, ενώ αποφοίτησε με άριστα από το Ιταλικό Λύκειο. Στην συνέχεια πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες με πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών και πήρε το πτυχίο από το Νομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Yeditepe το 2012.

Εργάστηκε ως δικηγόρος για έξι μήνες. Μετά από κάποια χρόνια κέρδισε σε ένα διαγωνισμό μοντέλων και συνέχισε ως ηθοποιός. Όσο για το από που είναι, ο παππούς είναι μετανάστης από το Κόσοβο της Αλβανίας και η γιαγιά του είναι μετανάστρια από την Βόρεια Μακεδονία. Και είναι ανιψιός του προπονητή ποδοσφαίρου Φουάτ Γιαμάν.

Στον ελεύθερο του χρόνο του αρέσει να ασχολείται με το μπάσκετ, το πινγκ-πονγκ, το ράφτινγκ και το μπάντμιντον. Είναι λάτρης του νόστιμου και σπιτικού φαγητού. Ωστόσο, για την φυσική του κατάσταση έχει ένα προσωπικό πρόγραμμα γυμναστικής και ακολουθεί μια ειδική δίαιτα για την δημιουργία των μυών του. Κάνει πέντε φορές την εβδομάδα πυγμαχία και Cross Fit.

Τα πρώτα του βήματα στο χώρο της τηλεόρασης τα έκανε το 2014 στη σειρά GonulIsleri και στη συνέχεια απέκτησε πρωταγωνιστικό ρόλο στις σειρές: Inadina Ask (2015), Hangimiz Sevmedik (2016), Dolunay (2017), Erkenci Kus (2018-19) στις οποίες άρχισε να γίνεται περισσότερο γνωστός. Μάλιστα, έχει λάβει και το Χρυσό Βραβείο Πεταλούδας για τον καλύτερο ηθοποιό ρομαντικής κωμωδίας το 2018.

Αυτή την στιγμή πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά Bay Yanlis , η οποία ξεκίνησε να προβάλλεται, στις 26 Ιουνίου 2020. Έχει κάνει εξώφυλλα σε πολλά γνωστά περιοδικά, κάποια από αυτά είναι: All Men, Instanbul Life, be Man, Men’s Health, GQ και HELLO.

