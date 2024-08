Δούκισσα Νομικού: «Θα επανέλθω σύντομα» - Γιατί έχει απομακρυνθεί η παρουσιάστρια

Η Δούκισσα Νομικού το τελευταίο διάστημα απέχει από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης καθώς απολαμβάνει το καλοκαίρι της μαζί με την οικογένεια της.

Πιο συγκεκριμένα, η αγαπημένη παρουσιάστρια, μέχρι πρότινος μοιραζόταν αρκετές στιγμές από την καθημερινότητά της και τις διακοπές της, ωστόσο αποφάσισε να απομακρυνθεί. Αυτό, ήταν κάτι που ανησύχησε τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι της έστειλαν μήνυμα και ρωτούσαν την Δούκισσα Νομικού που εξαφανίστηκε…

«Μου έχετε στείλει αρκετά μηνύματα και με ψάχνετε. Θα επανέλθω σύντομα. Για την ώρα ζω ωραίες στιγμές μακριά από τα social. Διάβασα ένα ωραίο: You can’t add days to your life, but you can add life to your days» έγραψε η Δούκισσα Νομικού σε μια ανάρτηση που έκανε στα Instagram Stories της.