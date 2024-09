Γιώργος Χειμωνέτος: Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό - «Μου στάθηκες σαν πατέρας»

Δύσκολες ώρες περνάει ο Γιώργος Χειμωνέτος καθώς ο πεθερός του έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντάς τον σε πένθος.

Ο Γιώργος Χειμωνέτος του είχε τεράστια αδυναμία και θέλησε να τον αποχαιρετίσει και με μια δημόσια ανάρτηση στα social media.

«Κώστα μου αγαπημένε, την έκανες για το δικό σου ταξίδι στο φως με καλοσύνη και την μοναδική αξιοπρέπεια σου… Αυτά τα 12 χρόνια που σε γνώρισα άνοιξες την αγκαλιά σου και μου στάθηκες σαν πατέρας όχι σαν πεθερός… συγκυρία τι να πω είχατε και το ίδιο όνομα… !!! Τα κοινά πολλά μιας και ήσουν ποδηλάτης από μικρός, τυχαίο δεν νομίζω…

… μαζί συζητήσαμε, γελάσαμε παίξαμε, οραματιστήκαμε, δουλέψαμε και ονειρευτήκαμε κι άλλα πολλά αμέτρητα που μπορώ να περιγράψω… Καλό ταξίδι πεθερέ μου… το χιούμορ σου το κράτησες μέχρι το τέλος, όσοι ξέρουν καταλαβαίνουν… Να μου φιλήσεις την Μάνα μου και τον Πατέρα μου (να παίξετε ένα τάβλι και για μένα εκεί πάνω)… καλή αντάμωση αρχηγέ μου…», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιώργος Χειμωνέτος.

