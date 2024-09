Σπαράζει καρδιές η Εύη Δαέλη: Η ανάρτηση για την τραγική απώλεια του πατέρα της

Δύσκολες ώρες για την Εύη Δαέλη, η οποία έχασε τον πολυαγαπημένο της πατέρα.

Το απόγευμα της Τετάρτης (25/9) η ηθοποιός προχώρησε σε μία νέα σπαρακρική ανάρτηση μέσω του Instagram για την απώλεια που της στοίχισε.

Η νεαρή ηθοποιός θέλησε να αποχαιρετήσει τον μπαμπά της με ένα άκρως συγκινητικό κείμενο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Αγαπηλένιο μου, καραμελένιο μου. Αυτα του να ανεβάζεις στο ινστα ειναι μαλ@@@ θα μου ελεγες αλλα θέλω να ξερει το σύμπαν ολο τι άνθρωπο στερήθηκε. Ο πόνος μου και το κενο που εχω στην ψυχή μου ειναι βουνό, μου αρκει ομως να ξερω πως εσύ δεν πονας πια. Άδικος ο κόσμος που ζουμε και πολυ λίγος για το μεγαλείο σου.

Ο πατέρας μου καμιά μάχη δεν έχασε, ο πατέρας μου βγηκε νικητής, γιατι μεχρι τελευταια στιγμή παλεύει. Ο πατέρας μου ειναι πατέρας πολλών, και μεγαλύτερη τιμή απο το να ειμαι κορη του δεν εχω. Always and forever, you and me» έγραψε η Εύη Δαέλη και συγκίνησε τους διαδικτυακούς της φίλους.

https://www.instagram.com/p/DAVq7RrIerf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

