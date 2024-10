Σελένα Γκόμεζ: Ο αισθησιάκος χορός που αφιέρωσε στον σύντροφό της - Πώς αντέδρασε εκείνος

Η Σελένα Γκόμεζ προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση «φωτιά», η οποία μπορεί να ήταν αφιερωμένη στον σύντροφό της αλλά προκάλεσε πολλά σχόλια στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Πιο συγκεκριμένα, η 32χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια προχώρησε σε μια δημοσίευση, όπου μοιράστηκε τις σέξι χορευτικές της κινήσεις αφιερωμένες στον σύντροφό της. Η ίδια λικνιζόταν στους ρυθμούς των τραγουδιών της Sabrina Carpenter στη συναυλία της τελευταίας στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη, όπου πήγε μαζί με φίλους.

O αισθησιακός χορός της Σελένα Γκόμεζ

H Σελένα μπορεί να μην ήταν στη συναυλία με τον σύντροφό της, δισκογραφικό παραγωγό Benny Blanco, αλλά φρόντισε να του θυμίσει τι χάνει. Σε ένα βίντεο λοιπόν που μοιράστηκε στο Instagram και στο οποίο τον έκανε tag, η ηθοποιός της σειράς «Only Murders in The Building», χόρεψε έναν αισθησιακό χορό υπό τους ήχους του Juno της Sabrina Carpenter, στη VIP σουίτα που βρισκόταν με φίλους της.

Στη λεζάντα έγραψε απλώς «@itsbennyblanco», με τον Benny να απαντά με στίχους από ένα κομμάτι της «can't keep my hands to myself».

Σε ένα δεύτερο βίντεο, η ηθοποιός εθεάθη να χορεύει με τους φίλους της συμπεριλαμβανομένου του συμπρωταγωνιστή της στη σειρά Έντγκαρ Ραμίρεζ, ο οποίος την κρατούσε στην αγκαλιά του.

https://www.instagram.com/reel/DAhoN7nRIhd/