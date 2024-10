Σαββατοκύριακο αλλαγών στην TV – Το «Voice» έρχεται, το MEGA μοιράζει αλλιώς την τράπουλα

Για τον ΣΚΑΪ είναι μία σημαντική χρονιά, αφού επενδύει ξανά στις ενημερωτικές εκπομπές και επιλέγει να μην προβάλλει ζωντανά ψυχαγωγικά μαγκαζίνο.

Κι ενώ η συγκεκριμένη απόφαση έχει βγει σε καλό στους πίνακες της Nielsen, στη

βραδινή ζώνη ακόμη δεν έχει βρεθεί το πρότζεκτ που θα κάνει τη διαφορά.

Όμως, απόψε, επιστρέφει με πολλές προσδοκίες το «Voice». Στις 21.00 τα φώτα θα ανάψουν ξανά, οι Γιώργος Μαζωνάκης, Χρήστος Μάστορας, Έλενα Παπαρίζου και Πάνος Μουζουράκης θα καθίσουν στις θέσεις των κριτών προσπαθώντας να αναζητήσουν το νέο ταλέντο. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που επιτέλους φέτος είμαι μέλος της οικογένειας του “The Voice of Greece”! Από τις πρώτες auditions έχουμε ακούσει φωνές-διαμάντια και ανυπομονώ για τη συνέχεια», ανέφερε πριν την πρεμιέρα ο Χρήστος Μάστορας ενώ η Έλενα Παπαρίζου τόνισε: «Ψάχνω το δικό μου number one! Αυτό που θα με συναρπάσει, αυτό που θα με συγκινήσει, αυτό που θα με κάνει να πω «ναι, υπάρχει λόγος που είμαι και φέτος στο “The Voice of Greece”. Πάνο, Χρήστο, Γιώργο, αγόρια σαν και εσάς δεν υπάρχουν πολλά. Αλλά μία με έχετε φέτος. Οπότε… το νου σας!».

Την ίδια στιγμή, στο MEGA, θα δούμε τις πρώτες αλλαγές για τη φετινή σεζόν. Το μαγκαζίνο του Κώστα Τσουρού «Ακόμα δεν είδες τίποτα!» θα ξεκινά στις 13.40 και θα ολοκληρώνεται στις 15.50 και όχι στις 16.10 όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.

Έτσι, η εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη «Εξελίξεις τώρα» θα ξεκινά στις 15.50 και θα τελειώνει στις 17.50. Τη σκυτάλη θα δίνει στην επανάληψη της σειράς «Οι τρεις Χάριτες», που έχει αφήσει ιστορία στη μικρή οθόνη. Μετά το σίριαλ θα ακολουθεί το τηλεπαιχνίδι «Chase» και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Στόχος των στελεχών και των παρουσιαστών, βέβαια, που με τη σύμφωνη γνώμη τους έγινε η συγκεκριμένη αλλαγή, είναι να υπάρξει άνοδος στους πίνακες της Nielsen.

Την ίδια στιγμή, ο Ανδρέας Μικρούτσικος φαίνεται ότι αποχωρεί από την εκπομπή του Κώστα Τσουρού. Από τη στιγμή που μειώνεται η διάρκεια της εκπομπής, έπρεπε να περιοριστούν κάποιες ενότητες. Έτσι, ο ίδιος θα βρίσκεται αποκλειστικά στην καθημερινή εκπομπή «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά.

