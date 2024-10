Αντέλ: Έχασε μέρος της ακοής της από σπάνια μόλυνση

Από μερική απώλεια ακοής μετά από επώδυνη μόλυνση του αυτιού, υποφέρει η διάσημη Αντέλ.

Η 36χρονη τραγουδίστρια του "Easy On Me", είπε στο κοινό στη συναυλία της στο Λας Βέγκας την Παρασκευή ότι ο πόνος ήταν ο χειρότερος που έχει βιώσει ποτέ - ακόμη και από αυτόν του τοκετού.

«Πραγματικά έχω μια λοίμωξη στο αυτί, η οποία είναι πραγματικά πολύ ζοφερή. Δεν είχα ποτέ λοίμωξη στο αυτί στο παρελθόν», είπε στους θαυμαστές της.

«Είναι το πιο οδυνηρό πράγμα που μου συνέβη ποτέ στη ζωή μου. Ήταν χειρότερο από τον τοκετό».

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια είπε ότι κόλλησε ένα «σπάνιο βακτήριο του νερού» κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Μόναχο της Γερμανίας αυτό το καλοκαίρι.

«Είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, επομένως έπαιρνα λάθος αντιβιοτικά για μερικές ημέρες», θυμάται, προσθέτοντας ότι ο πόνος ήταν τόσο δυνατός που ήθελε «να κόψει το αυτί της».

«Κατάφεραν να μου δώσουν ένα που άρχισε να λειτουργεί. Δεν πονάω πλέον, κάτι που είναι υπέροχο, [αλλά] είμαι λίγο κουφή από το αριστερό μου αυτί», πρόσθεσε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αντέλ υποφέρει από επώδυνη μόλυνση.

Το 2013, αποκάλυψε ότι αφού χρειάστηκε να εμφανιστεί κάτω από τα δυνατά φώτα στο The Colosseum στο Caesars Palace, έμεινε με μια μυκητιασική λοίμωξη του δέρματος.

Τα προβλήματα υγείας της τραγουδίστριας έρχονται αφού ξέσπασε σε κλάματα όταν εντόπισε τη Σελίν Ντιόν στη συναυλία της την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X , η βρετανίδα ποπ σταρ περιφερόταν ανάμεσα στο πλήθος ενώ τραγουδούσε την επιτυχία της το 2015 "When We Were Young" όταν συνάντησε την Dion.

Αμέσως, η Adele σταμάτησε να τραγουδά και εμφανώς κυριευμένη από συγκίνηση, πήγε να αγκαλιάσει την τραγουδίστρια του «My Heart Will Go On», η οποία καθόταν με τους 14χρονους δίδυμους γιους της, τον Nelson και τον Eddy.

Το πλήθος επευφημούσε βλέποντας τα δύο μουσικά είδωλα να αγκαλιάζονται ενώ έκλαιγαν.