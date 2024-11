«Stranger Things»: Το αινιγματικό βίντεο του Netflix για την επιστροφή της 5ης σεζόν

Σε κατάσταση αναμονής βρίσκονται οι θαυμαστές της διάσημης σειράς «Stranger Things», η επιστροφή της οποίας για την 5η και τελευταία σεζόν...έρχεται.

Το Netflix αποκάλυψε σε ένα teaser στο YouTube, ότι η παρέα θα επιστρέψει το 2025, με μία σειρά 8 επεισοδίων, αλλά το βίντεο που κοινοποιήθηκε εξάπτει τη φαντασία...καθώς συνοδεύεται από τη φράση: «Το φθινόπωρο του 1987 ξεκινά μια τελευταία περιπέτεια».

Οι τίτλοι των 8 επεισοδίων για την 5η σεζόν του «Stranger Things» είναι, όπως φαίνονται και στο βίντεο του teaser:

Επεισόδιο 1: "The Crawl"

Επεισόδιο 2: "The Vanishing of…"

Επεισόδιο 3: "The Turnbow Trap"

Επεισόδιο 4: "Sorcerer"

Επεισόδιο 5: "Shock Jock"

Επεισόδιο 6: "Escape From Camazotz"

Επεισόδιο 7: "The Bridge"

Επεισόδιο 8: "The Rightsside Up"