Κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός - Βιλερμπάν, την παράσταση έκλεψε μία μελαχρινή γυναίκα. Ο εικονολήπτης εντόπισε μια καλλονή και ο σκηνοθέτης αποφάσισε να τη δείξει αρκετές φορές.

Η μελαχρινή γυναίκα που εμφανίστηκε στις οθόνες μας το βράδυ της Τρίτης 12/11, έγινε αντικείμενο συζήτησης στα social media. Το όνομά της είναι Μαριγκόνα, έχει καταγωγή από το Κόσσοβο όμως μεγάλωσε στη Γερμανία και στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε με τον σύντροφό της, Έλληνα επιχειρηματία που ζούσε στη Γερμανία, όμως πλέον ήρθε στη χώρα του.

Μαζί με τον σύντροφό της επισκέφθηκε το ΣΕΦ και έγινε viral.



Η ομορφιά της εξωτική, εφάμιλλη μοντέλων με τεράστια καριέρα στο χώρο, όπως η Μίλα Γιόβοβιτς με την οποία την σύγκριναν πολλοί σχολιαστές.

Το σίγουρο είναι ότι η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη και ότι όπως η ίδια εντυπωσιάζει με την παρουσία της όπου βρεθεί, έτσι εντυπωσιάζουν και τα social media που διαθέτει. Μια ματιά στα βίντεό της στο tik tok, θα σας πείσει..