Lindsay Lohan: Το «κακό κορίτσι» του Χόλιγουντ - Πώς η ζωή στο Ντουμπάι τη μεταμόρφωσε

Lindsay Lohan, το όνομά της συνδέθηκε περισσότερο με την «άγρια» συμπεριφορά της, παρά με την υποκριτική ικανότητά της, με τις φωτογραφίες της από συλλήψεις και τις θητείες της σε κέντρα αποτοξίνωσης να είναι περισσότερες από τους ρόλους της στην οθόνη.

Πρόσφατα ωστόσο μία εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί στη Νέα Υόρκη για να προωθήσει τη χριστουγεννιάτικη ταινία του Netflix, Our Little Secret, έδειξε την απίστευτη μεταμόρφωσή της — με λαμπερό, νεανικό δέρμα και μια εκπληκτική φιγούρα με ένα διάφανο μαύρο φόρεμα.

Η «μεταμόρφωση»

Τι συνέβη; Μετά τον γάμο της, και την απόκτηση του παιδιού της, αφότου μετακόμισε 8.000 μίλια από το Χόλιγουντ στο Ντουμπάι, η άγρια συμπεριφορά της ανήκει στο παρελθόν.

Η Lindsay έχει παλέψει με την κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών, η οποία είχε αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική της υγεία.

Αλλά τώρα η 38χρονη υποστηρίζει πως όλα έχουν αλλάξει, ακολουθεί διατροφή και άσκηση και γενικότερα ότι την κάνει να νιώθει καλύτερα.

Παρά την επιστροφή της στην υποκριτική, η σταρ των Mean Girls απέχει πολύ από το να είναι έτοιμη να επιστρέψει στο Χόλιγουντ με πλήρη απασχόληση και είναι χαρούμενη που ζει στον ήλιο με τον Bader Shammas, τον 37χρονο χρηματιστή σύζυγό της και τον 16 μηνών γιο τους, Luai.

Η Lindsay έχει ανταλλάξει τα πάρτι που τροφοδοτούνται με ναρκωτικά στο Tinseltown με έναν υγιεινό τρόπο ζωής και τα πρώτα βράδια μέσα στην ιδιωτικότητα της παραθαλάσσιας βίλας τους.

Με τους αυστηρούς νόμους κατά των παπαράτσι και τη μηδενική ανοχή στα ναρκωτικά, η πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προσέφερε στη Lindsay το ιδανικό μέρος για να αλλάξει τη ζωή της.

Είπε: «Στη Νέα Υόρκη, περπατώ στο δρόμο και ακούω τον ήχο ενός κλικ και σκέφτομαι: "Ήταν παπαράτσι;". Το να μην χρειάζεται ποτέ να ανησυχώ για αυτό σε ένα μέρος όπου ζω είναι ένα εκπληκτικό συναίσθημα, κατά κάποιο τρόπο.

«Νιώθω ότι κάποια από τα έργα μου επισκιάστηκαν από τους παπαράτσι όταν ήμουν νεότερη και αυτό είναι κάπως ενοχλητικό. Μακάρι να μην συνέβαινε αυτό. Νιώθω ότι αυτό το είδος πήρε μια δική του ζωή.

«Γι' αυτό ήθελα να εξαφανιστώ».

Ωστόσο, κοιτάζοντας το μέλλον με την οικογένειά της, πρόσθεσε: «Πιθανότατα θα αρχίσουμε να περνάμε περισσότερο χρόνο εδώ [στις ΗΠΑ].

«Αλλά όσο για το πού θα είναι η βάση της οικογένειας, δεν είμαστε σίγουροι ακόμα».

Η New Yorker Lindsay ήταν μόλις 12 ετών όταν πρωταγωνίστησε στην υπερπαραγωγή της Disney The Parent Trap το 1998 και γρήγορα έγινε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του Χόλιγουντ, κερδίζοντας έως και 800,000 λίρες ανά ταινία όταν ήταν έφηβη.

Οι ρόλοι στο κλασικό cult Freaky Friday του 2003 και στην επιτυχία του 2004 Confessions Of A Teenage Drama Queen εδραίωσαν τη θέση της ως ένα από τα μεγαλύτερα It Girls of the Noughties.

Αλλά εκτός οθόνης, τα ξέφρενα πάρτι της άρχισαν να κυριαρχούν και, σύντομα, η κάποτε λαμπερή καριέρα της ήταν κουρελιασμένη.

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας των είκοσι, είχε περάσει περισσότερες από 250 ημέρες σε κέντρο αποτοξίνωσης κατά τη διάρκεια έξι διαφορετικών παραμονών που διορίστηκαν από το δικαστήριο και είχε βρεθεί πίσω από τα κάγκελα συνολικά έξι φορές.

Στα 28 της, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και απομακρύνθηκε όσο το δυνατόν περισσότερο από τους πειρασμούς του Χόλιγουντ.

Στο Ντουμπάι, γνώρισε τον γεννημένο στο Κουβέιτ εκατομμυριούχο Bader και απέκτησε τον Luai, του οποίου το αραβικό όνομα σημαίνει ασπίδα ή προστάτης.