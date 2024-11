Θεαματική πρεμιέρα για τον Αντώνη Ρέμο και τη Δέσποινα Βανδή στο NOX

Με μια θεαματική πρεμιέρα και ένα δυνατό τριήμερο sold out ξεκίνησαν οι πολυαναμενόμενες εμφανίσεις του Αντώνη Ρέμου και της Δέσποινας Βανδή στο πολυβραβευμένο NOX.

Μαγική ατμόσφαιρα, φαντασμαγορικά σκηνικά, πολυαγαπημένα τραγούδια και εξαιρετικά ντουέτα έκαναν την πρεμιέρα του εμβληματικού NOX το απόλυτο next big think και place to be της νυχτερινής διασκέδασης στην Αθήνα δημιουργώντας μια αξέχαστη εμπειρία για το κοινό!

Δύο εξαιρετικές φωνές, δύο καλλιτέχνες με ξεχωριστή πορεία ο καθένας, μια συνάντηση με τη σφραγίδα της επιτυχίας που κρατάει χρόνια, συνυπάρχουν ξανά στη μοναδική σκηνή του ΝΟΧ!

Με τα τραγούδια και τις ιστορίες τους…

με την ξεχωριστή μεταξύ τους επικοινωνία..

με τις διαχρονικές τους επιτυχίες που όλοι τραγουδάμε και αγαπάμε…

με την αμεσότητα στην επαφή με τον κόσμο…

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

κάνουν τις εμφανίσεις τους κάθε φορά μοναδικές και αξέχαστες!

Όταν ο Αντώνης τραγουδά "Τι ήμουνα για σένανε", "Έκρυψα το πρόσωπό μου", "Έλα να με τελειώσεις", "Χίλια σπίρτα", "Η καρδιά με πηγαίνει εμένα" και άλλες μεγάλες του επιτυχίες η Δέσποινα δεν μπορεί παρά να απαντήσει με το "Καρδιά μου στα 'δωσα όλα", "Να την χαίρεσαι", "Χωρίς εσένα", “Πανσέληνος", "Yahabibi" και πολλά άλλα.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ στο NOX

κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 23.00 και Κυριακή στις 22:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

NOX: Ιερά Οδός 18-20, Αθήνα

Τηλ. Κρατήσεων: 210 3411000

Ημέρες παραστάσεων: Παρασκευή & Σάββατο στις 23.00 και Κυριακή στις 22.00

Site: www.noxathens.com