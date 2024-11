Σοκαρισμένη η Σερ από την αποκάλυψη για το πραγματικό της όνομα

Η Σερ έπαθε το σοκ της ζωής της όταν ανακάλυψε ότι το πραγματικό της όνομα ήταν εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχε αρχικά σκεφτεί.

Συγκεκριμένα, η εμβληματική τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι μεγάλωσε νομίζοντας ότι το όνομα που γεννήθηκε ήταν Cherilyn μετά από ένα τεράστιο μπέρδεμα στο πιστοποιητικό γέννησης. Ωστόσο, μετά την επιτυχία που της άλλαξε τη ζωή, η 78χρονη ανακάλυψε ότι το Cherilyn δεν ήταν καθόλου το πραγματικό της όνομα.

Στο νέο της βιβλίο, Cher: The Memoir, Part One, η σταρ του Believe περιγράφει λεπτομερώς πώς βρήκε το πραγματικό της όνομα γέννησης όταν το άλλαξε νόμιμα στα τέλη της δεκαετίας του '70.

Αφού ξέθαψε το πιστοποιητικό γέννησής της για να κάνει την αλλαγή, η hitmaker ανακάλυψε ότι στην πραγματικότητα γεννήθηκε Cheryl, αντί για Cherylin. Στα απομνημονεύματά της, η Cher εξηγεί ότι η μητέρα της Georgia Holt ήταν μόλις 19 ετών όταν την είχε γεννήσει και το απέδωσε στη μακρά και επώδυνη γέννα.

Αναφέρει λεπτομερώς ότι μια νοσοκόμα είχε πλησιάσει την κουρασμένη νέα μαμά μόλις γεννήθηκε η κόρη της και της ζήτησε το όνομα του μωρού της. «Η μητέρα μου δεν είχε ιδέα, αλλά η γυναίκα επέμενε και έτσι απάντησε: «Λοιπόν, η Λάνα Τέρνερ είναι η αγαπημένη μου ηθοποιός και το κοριτσάκι της λέγεται Σέριλ. Το όνομα της μητέρας μου είναι Lynda, οπότε τι θα λέγατε για Cherilyn;».

Η Cher έγραψε: «Πίστευα ότι Cherilyn ήταν το όνομά μου μέχρι την ημέρα που χρόνια αργότερα αποφάσισα να αλλάξω νόμιμα το όνομά μου σε απλά Cher».