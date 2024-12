Jack Veal: Ήρωας της Marvel ζει άστεγος στους δρόμους

Συγκλόνισε ο σταρ της Marvel, Jack Veal, γνωστός για τον ρόλο του ως Kid Loki στο πλευρό του Τομ Χίντλστον στο Loki, το 2021 όταν αποκάλυψε μέσω του TikTok, ότι ζούσε σε ένα τρέιλερ στο Λονδίνο, αφού απέδρασε από αυτό που περιέγραψε ως καταχρηστικό σπίτι.

«Γεια. Είμαι διάσημος ηθοποιός, είμαι 17 και είμαι άστεγος », ξεκινάει το βίντεο. «Δεν έχω αναφέρει πολλά για το τι συμβαίνει στη ζωή μου, αλλά νομίζω ότι είναι καιρός να αποκαλύψω την αλήθεια. Χωρίς να εμβαθύνω πολύ στις λεπτομέρειες, κακοποιήθηκα στο σπίτι. Ήταν σωματική βία, συναισθηματική κακοποίηση και άλλα».

Λιγότερο από 24 ώρες αργότερα, ο Veal μοιράστηκε την τελευταία του ενημέρωση με πιο αιδσιόδοξο τόνο.

«Μόλις έλαβα ένα τηλεφώνημα από τις κοινωνικές υπηρεσίες λέγοντας ότι θέλουν μια συνάντηση μαζί μου αύριο για να με οδηγήσουν σε ανάδοχη φροντίδα και υποστήριξη και καταλύματα», είπε ο συγκινημένος ο ηθοποιός.

Κατά τη διάρκεια του αφιλτράριτου TikTok της Δευτέρας, ο νεαρός ηθοποιός αποκάλυψε και τον αγώνα που δίνει για θέματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει.

«Δεν είχα πολύ καλή ανατροφή. Παλεύω με την ψυχική υγεία. Έχω αυτισμό, ΔΕΠΥ και ελέγχομαι για διπολική και ψύχωση».

Στη συνέχεια, ο Τζακ τράβηξε την κάμερα για να δείξει την περιοχή όπου μένει αυτήν τη στιγμή καθώς αναζητά βοήθεια.

«Κοιμήθηκα στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή κοιμάμαι σε ένα τρέιλερ που έχει σπασμένα τζάμια, δεν είναι ασφαλές, απέχει δύο ώρες από τη δουλειά μου, πράγμα που σημαίνει ότι παλεύω να φτάσω στη δουλειά κάθε μέρα».

Ο Τζακ πλημμύρισε από μηνύματα συμπαράστασης από τους θαυμαστές του .

Ο Τζακ, ο οποίος γεννήθηκε το 2007, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην οθόνη σε ηλικία 10 ετών όταν εμφανίστηκε στη δραματική ταινία My Name Is Lenny.

Την ίδια χρονιά, εμφανίστηκε στο αστυνομικό δράμα Tin Star και εμφανίστηκε ως Young James σε πέντε επεισόδια της σειράς The End of the F***ing World την επόμενη χρονιά.

Έπαιξε τη νεανική εκδοχή του χαρακτήρα του Τομ Χίντλστον στο Loki το 2021 με την τελευταία του απόδοση στην οθόνη να είναι η εκπομπή επιστημονικής φαντασίας The Peripheral την επόμενη χρονιά.