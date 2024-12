Η σκοτεινή πλευρά του Buzz από το Home Alone: Ξυλοδαρμοί, στραγγαλισμοί και βιασμοί

Πρωταγωνίστησε στην ταινία «θρύλο» των Χριστουγέννων, το Home Alone, ως ο «νταής» Buzz, μεγαλύτερος αδερφό του Kevin McCallister, βάζοντάς τον συχνά σε μπελάδες.

Ο ηθοποιός Devin Ratray, σήμερα 47 ετών, πρωταγωνίστησε στο εορταστικό blockbuster όταν ήταν μόλις 13 ετών και ήταν βασικό κομμάτι της ταινίας.

Έγινε μόνιμος στη σειρά ριάλιτι του MTV, Damage Control και πρωταγωνίστησε σε μερικές ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές όπως οι Dennis the Menace, Little Monsters, η ταινία του 2007 Serial, ταινία επιστημονικής φαντασίας Surrogates, θρίλερ αγωνίας Elevator, Nebraska (απέναντι από τον Bruce Dern and Will Forte), Blue Ruin το 2013, αστυνομικό δράμα Hustlers και Steven Η Κύμη του Σόντερμπεργκ.

Ασχολήθηκε επίσης με τη μουσική και τραγουδά και παίζει κιθάρα σε ένα συγκρότημα που ονομάζεται Little Bill and the Beckleys.

Το 2021, επανενώθηκε με μερικά από τα μέλη του καστ του Home Alone στην ταινία Home Sweet Home Alone της Disney+ . Αντί να παίξει τον Buzz, ο Ratray επιστρέφει ως αστυνομικός.

Αλλά τον Φεβρουάριο του 2024, ο Devin Ratray ομολόγησε την ενοχή του για δύο κατηγορίες ενδοοικογενειακή βία για να απποφύγει τη φυλάκιση.

Σύμφωνα με το TMZ, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια αναστολής και διατάχθηκε να ολοκληρώσει ένα Πρόγραμμα Παρέμβασης και να υποβληθεί σε αξιολόγηση ναρκωτικών/ αλκοόλ .

Επιπλέον, πρέπει να καλύψει τα δικαστικά έξοδα και να διατηρήσει μηδενική επαφή με το θύμα, την πρώην κοπέλα του. Ο Ratray εμφανίστηκε στο δικαστήριο μέσω μιας σύνδεσης βίντεο μαζί με τον δικηγόρο του.

Έρχεται αφού τον περασμένο μήνα ο σταρ νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο και σε κρίσιμη κατάσταση. Έκτοτε έλαβε εξιτήριο και φέρεται να «επέστρεψε στο σπίτι με εντολή γιατρού».

Τον Δεκέμβριο του 2021, συνελήφθη με κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, αφού φέρεται να απόπειράθηκε να στραγγαλίσει την κοπέλα του σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Οκλαχόμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θύμωσε με τη σύντροφό του ενώ οι δυο τους έπιναν σε ένα μπαρ, αφού εκείνη δεν χρέωσε δύο θαυμάστριες για το αυτόγραφό του.

Αφού επέστρεψαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τους, ο Ratray φέρεται να την έσπρωξε στο κρεβάτι πριν βάλει το ένα χέρι στο λαιμό της και το άλλο στο στόμα της.

Στη συνέχεια, η φίλη δάγκωσε το χέρι του Ratray καθώς προσπαθούσε να ουρλιάξει για βοήθεια.

Σταμάτησε να την πνίγει αλλά φέρεται να άρχισε να τη χτυπάει βίαια μετά. Κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του και βγήκε τρέχοντας από το δωμάτιο.

Ο Ράτραϊ φέρεται να τη γρονθοκόπησε σε ένα γραφείο όταν επέστρεψε στο δωμάτιο για να μαζέψει τα υπάρχοντά της.

Το θύμα βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα, όπως μώλωπες κάτω από το αριστερό της μάτι, σημάδια κάτω από το δεξί της μάτι, σημάδια πάνω από την αριστερή πλευρά του χείλους της, μώλωπες στο στήθος και πονόλαιμο, σύμφωνα με την KFOR.

Το ζευγάρι χώρισε μετά τη βίαιη διαμάχη. Εκείνη την εποχή, μια αστυνομική πηγή αποκάλυψε ότι ο Ratray «παραδόθηκε».

Αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέθεσε εγγύηση 25.000 δολαρίων και αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Πέρυσι, κυκλοφόρησαν είδηση ​​ότι ερευνούνταν επίσης από τις αρχές της Νέας Υόρκης για κατηγορίες ότι βίασε μια γυναίκα το 2017.

Η υπόθεση επανήλθε, όταν η Λίζα Σμιθ, η οποία ισχυρίζεται ότι ήταν φίλη με τον ηθοποιό για περίπου 15 χρόνια πριν από την φερόμενη επίθεση, επικοινώνησε με τους εισαγγελείς σχετικά με μια αστυνομική αναφορά που είχε καταθέσει το 2017 κατηγορώντας τον ηθοποιό ότι τη βίασε. Η υπόθεσή της ωστόσο έκτοτε δεν σημείωσε καμία εξέλιξη με τον ηθοποιό να αρνείται την κατηγορία