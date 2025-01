Γιώργος Κωνσταντίνου: Μπαίνει στον χώρο του TikTok με ρόλο από το Squid Game - Το πρώτο του βίντεο

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου παραμένει δραστήριος σε όλες τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες, αν και έχει περάσει το 90ό έτος της ηλικίας του.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός ηθοποιός με πάνω από 50 χρόνια καριέρας εξακολουθεί να εμφανίζεται σε θέατρο και τηλεόραση ενώ πρόσφατα έφτιαξε και λογαριασμό στο TikTok. Αφορμή για την κίνηση αυτή στάθηκε η ανάρτηση ενός δημιουργού, ο οποίος πρότεινε να δημιουργηθεί ένα καστ για το Squid Game με ηθοποιούς από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και εκείνος πρότεινε τον Γιώργο Κωνσταντίνου για τον ρόλο του πρωταγωνιστή «456».

Απαντώντας στο βίντεο, ο Γιώργος Κωνσταντίνου δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο υποδύεται για λίγο τον «456» από το Squid Game. Το όνομα του λογαριασμού του είναι «i take my little hat», το οποίο είναι εμπνευσμένο από τη γνωστή ατάκα της ταινίας «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα».