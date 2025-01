Όλα έτοιμα για τον εθνικό τελικό της Eurovision

Η ΕΡΤ είναι έτοιμη για μία μεγάλη βραδιά, εκείνη του εθνικού τελικού

της Eurovision. Όπως ανακοινώνει, μάλιστα, υπόσχεται

«φαντασμαγορικό θέαμα, με τραγούδι, χορό, ρυθμό και πολλές

εκπλήξεις».

Ο εθνικός τελικός, που θα διεξαχθεί στο Christmas Theater (Κλειστό

Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου), αύριο Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2025, στις

21:00, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 και το Δεύτερο

Πρόγραμμα και σε όλο τον κόσμο από την ERT WORLD, το ERTFLIX

International, καθώς και από τη «Φωνή της Ελλάδας», ενώ θα υπάρχει

δυνατότητα παρακολούθησης και στην ελληνική νοηματική γλώσσα

στην ΕΡΤ1, στο live streaming.

Οικοδεσπότες της ξεχωριστής μουσικής βραδιάς ο Σάκης Ρουβάς και η

Έλενα Παπαρίζου. Την καλλιτεχνική διεύθυνση του Εθνικού Τελικού

έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Οι δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες, Έλενα Παπαρίζου και Σάκης Ρουβάς θα

ανοίξουν το show με τη συνοδεία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής

της ΕΡΤ και μελών της Χορωδίας της ΕΡΤ και θα ερμηνεύσουν από

κοινού τρία εμβληματικά τραγούδια: το «Waterloo» των Abba, το «Hold

me know» του Johnny Logan και το «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι

μου». Το τελευταίο τραγούδησε πριν από 51 χρόνια η αξεπέραστη

Μαρινέλλα κατά την πρώτη εκπροσώπηση της χώρας μας στον

διαγωνισμό. Ο Σάκης Ρουβάς και η Έλενα Παπαρίζου θα ανέβουν και

άλλες φορές στη σκηνή, ερμηνεύοντας μεγάλες επιτυχίες…

Το κοινό θα ξεσηκώσει και η Μαρίνα Σάττι με το «ΖARI», αλλά και ο

Theo Evan (Βαγγέλης Θεοδώρου), ο οποίος θα εκπροσωπήσει την

Κύπρο στον φετινό διαγωνισμό.

Το κέφι και κυρίως η αγωνία θα κορυφωθούν με την εμφάνιση των 12

φιναλίστ, αλλά και την ψηφοφορία που θα ακολουθήσει.

Το τραγούδι και ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον 69ο Διαγωνισμό

Τραγουδιού της Eurovision θα προκριθεί μέσα από την ψηφοφορία του

κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής

(25%) και μιας διεθνούς (25%).

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Η σειρά εμφάνισης των 12 φιναλίστ:

1. RIKKI – «Elevator (Up and Down)»

2. Θάνος Λάμπρου – «Free Love»

3. Κώστας Αγέρης – «Γη μου»

4. Andy Nicolas – «Lost My Way»

5. Klavdia – «Αστερομάτα»

6. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Κώστας Καραφώτης –

«Παράδεισος»

7. Georgina Kalais, John Vlaseros – «High Road»

8. BARBZ – «Sirens»

9. Evangelia – «Vále»

10. Dinamiss – «Odyssey»

11. Nafsica – «Unhurt Me»

12. Xannova Xan – «Play It!»