Ελένη Χατζίδου: Η καταγγελία για απάτη και το οργισμένο μήνυμα στα social media

Snapshot Η ίδια έδωσε τα χρήματα χωρίς να αντιληφθεί εγκαίρως την πιθανή εξαπάτηση.

Εκφράζει έντονη αγανάκτηση για την απάτη που υπέστη.

Δεν έχει παράσχει περαιτέρω πληροφορίες ή ονόματα σχετικά με την υπόθεση.

Δεν έχει διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο έγινε η εξαπάτηση. Snapshot powered by AI

Ένα δυσάρεστο περιστατικό αποκάλυψε η Ελένη Χατζίδου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, λέγοντας ότι έπεσε θύμα απάτης. Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια έδωσε η ίδια τα χρήματα, χωρίς να αντιληφθεί εγκαίρως πως ενδεχομένως επρόκειτο για εξαπάτηση.

«Με έκλεψαν κανονικότατα! ΚΑ-ΝΟ-ΝΙ-ΚΟ-ΤΑ-ΤΑ! Μάλιστα, εγώ τα έδωσα. Εγώ! Απατεωνιά; Απατεωνιά!», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας ξεκάθαρα την αγανάκτησή της.

Μέχρι στιγμής, η παρουσιάστρια δεν έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση. Δεν έχει κατονομάσει κάποιο πρόσωπο ούτε έχει διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, εξαπατήθηκε.