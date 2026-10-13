Ελένη Χατζίδου: Η καταγγελία για απάτη και το οργισμένο μήνυμα στα social media
Η Ελένη Χατζίδου αποκάλυψε ότι έπεσε θύμα απάτης μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram
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- Η ίδια έδωσε τα χρήματα χωρίς να αντιληφθεί εγκαίρως την πιθανή εξαπάτηση.
- Εκφράζει έντονη αγανάκτηση για την απάτη που υπέστη.
- Δεν έχει παράσχει περαιτέρω πληροφορίες ή ονόματα σχετικά με την υπόθεση.
- Δεν έχει διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο έγινε η εξαπάτηση.
Ένα δυσάρεστο περιστατικό αποκάλυψε η Ελένη Χατζίδου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, λέγοντας ότι έπεσε θύμα απάτης. Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια έδωσε η ίδια τα χρήματα, χωρίς να αντιληφθεί εγκαίρως πως ενδεχομένως επρόκειτο για εξαπάτηση.
«Με έκλεψαν κανονικότατα! ΚΑ-ΝΟ-ΝΙ-ΚΟ-ΤΑ-ΤΑ! Μάλιστα, εγώ τα έδωσα. Εγώ! Απατεωνιά; Απατεωνιά!», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας ξεκάθαρα την αγανάκτησή της.
Μέχρι στιγμής, η παρουσιάστρια δεν έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση. Δεν έχει κατονομάσει κάποιο πρόσωπο ούτε έχει διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, εξαπατήθηκε.
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