Σαχάρα Ρέι: Πέθανε το μοντέλο και πρώην του Τζάστιν Μπίμπερ σε ηλικία 34 ετών

Snapshot Το μοντέλο και σχεδιάστρια μαγιό Σαχάρα Ρέι πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών στο νοσοκομείο.

Η αιτία θανάτου της δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.

Η Σαχάρα ήταν γνωστή για την καριέρα της ως μοντέλο και τη μάρκα μαγιό Sahara Ray Swim που προωθούσε μέσω Instagram με σχεδόν 900.000 ακόλουθους.

Το 2016 έγινε πρωτοσέλιδο λόγω της σχέσης της με τον τραγουδιστή Τζάστιν Μπίμπερ.

Το 2024 αποκάλυψε ότι υπέφερε από σύνδρομο Guillain-Barré, το οποίο προκλήθηκε μετά από σοβαρό αυτοκινητικό ατύχημα και την άφησε μερικώς παράλυτη. Snapshot powered by AI

Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών, το μοντέλο και σχεδιάστρια μαγιό Σαχάρα Ρέι, η οποία στο παρελθόν είχε σχέση με τον τραγουδιστή Τζάστιν Μπίμπερ.

Η οικογένειά της επιβεβαίωσε τον θάνατό της, ανακοινώνοντας: «Απεβίωσε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της. Ήταν πολύ αγαπητή».

Δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί η αιτία θανάτου.

Η Σαχάρα έγινε διάσημη χάρη στην επιτυχημένη καριέρα της ως μοντέλο και στους πολυάριθμους ακόλουθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκέντρωσε σχεδόν 900.000 ακόλουθους στο Instagram, όπου προωθούσε τη μάρκα μαγιό της, Sahara Ray Swim.

Έγινε πρωτοσέλιδο το 2016 όταν φωτογραφήθηκε να κάνει διακοπές με τον Μπίμπερ στη Χαβάη.

Το μοντέλο ήταν κόρη του θρυλικού Αυστραλού σέρφερ Τόνι Ρέι και πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής της ηλικίας ταξιδεύοντας μεταξύ Αυστραλίας, Καλιφόρνια και Χαβάης.

Το 2024, η Σαχάρα μίλησε για τη μάχη της με το σύνδρομο Guillain-Barré -- μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που την άφησε μερικώς παράλυτη μετά από ένα σοβαρό αυτοκινητικό ατύχημα.