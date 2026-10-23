Το Σόι σου: Οι Τριαντάφυλλοι μπλέκουν με την αστυνομία

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια στον ALPHA;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Το Σόι σου: Οι Τριαντάφυλλοι μπλέκουν με την αστυνομία
LIFESTYLE
2'
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  • Η Μπέλα επιχειρεί να βρει σταθερή επαγγελματική απασχόληση και δοκιμάζει διάφορα επαγγέλματα με τη στήριξη της οικογένειάς της.
  • Η Αλίνα προσπαθεί να λανσάρει μια σάλτσα ντομάτας με μυστική συνταγή, γεγονός που προκαλεί τριβές με την Όλγα λόγω της μυστικοπάθειάς της.
  • Η Λυδία, μετά από λάθος διπλοκράτησης, φιλοξενεί κρυφά στο σπίτι των Τριαντάφυλλων πελάτες που φαίνονται δωδεκαθεϊστές αλλά είναι μέλη σπείρας αρχαιοκάπηλων.
  • Η αστυνομία εισβάλλει στο σπίτι των Τριαντάφυλλων και στο ατελιέ της Αλεξάνδρας για να ερευνήσει το παράνομο αγαλματίδιο.
  • Η επιστροφή της Αλεξάνδρας και του Μενέλαου προκαλεί αναστάτωση λόγω της παρουσίας των ύποπτων πελατών και της παράνομης δραστηριότητάς τους.
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Η πιο επιτυχημένη κωμωδία της σεζόν, το «Σόι σου», επιστρέφει την ερχόμενη Δευτέρα και την Τρίτη με δύο ξεκαρδιστικά επεισόδια.

Η Μπέλα αποφασίζει να σταθεί επαγγελματικά στα πόδια της και να αναζητήσει μια πιο σταθερή ενασχόληση, πέρα από τη συγγραφή. Οι Χαμπέοι προσπαθούν να την υποστηρίξουν στο νέο της εγχείρημα ή πιο σωστά, στα νέα της εγχειρήματα, καθώς η Μπέλα έχει αποφασίσει να δοκιμάσει την τύχη της σε διάφορα επαγγέλματα. Και κάπως έτσι, οι Χαμπέοι καταλήγουν πότε να εξετάζουν την Μπέλα στις ιστορικές της γνώσεις, καθώς εκείνη προετοιμάζεται για εξετάσεις στη Σχολή Ξεναγών, και πότε να κάνουν λίστες με όλους τους γνωστούς τους, όταν η Μπέλα αποφασίζει να ασχοληθεί με τα ασφαλιστικά! Παράλληλα, η Αλίνα επιχειρεί, με τη βοήθεια της Όλγας, να βγάλει στην αγορά μια σάλτσα ντομάτας για την οποία ακολουθεί τη μυστική συνταγή της γιαγιάς της. Η μυστικοπάθεια της Αλίνας, όμως, θα γίνει σημείο τριβής στη σχέση της με την Όλγα. Σύντομα, βέβαια, θα αποκαλυφθεί πως τα υλικά της συνταγής δεν είναι το μοναδικό μυστικό που κρατάει η Αλίνα…

Μενέλαος και Αλεξάνδρα αναχωρούν για ένα ταξίδι αναψυχής. Παράλληλα η Λυδία συνειδητοποιεί πως έχει κάνει κατά λάθος διπλοκράτηση, σε ένα αρχοντικό της Παπαδροσοπούλου, που διαχειρίζεται. Μην έχοντας άλλη λύση, αποφασίζει να φιλοξενήσει κρυφά τους πελάτες στο σπίτι των Τριαντάφυλλων. Σάββας, Μένιος και Ζουζουνέλς τη βοηθάνε, αναλαμβάνοντας «ρόλους» στην επιχείρηση. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι αποδεικνύονται παθιασμένοι δωδεκαθεϊστές ή τουλάχιστον έτσι δείχνουν. Και ανάμεσα σε ύμνους και χλαμύδες, επιστρέφουν αιφνιδίως η Αλεξάνδρα με το Μενέλαο. Μετά το σοκ, αποφασίζουν να καλοπιάσουν τους πελάτες, οι οποίοι, εκτός από την αρχαία Ελλάδα, φαίνεται να λατρεύουν κάθε είδους συνωμοσιολογία. Όμως, πίσω από το αρχαίο πνεύμα που «πουλάνε», το μόνο που θέλουν να πουλήσουν είναι ένα παράνομο αγαλματίδιο, πρόκειται για σπείρα αρχαιοκάπηλων. Η Αστυνομία εμφανίζεται στο σπίτι των Τριαντάφυλλων και το αγαλματίδιο στο ατελιέ της Αλεξάνδρας. Τι τους περιμένει;

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