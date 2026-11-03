To «δράμα» του Νίκολας Κέιτζ: Επισήμως «άστεγος» - Από την έπαυλη των 10 εκατ. δολαρίων σε ξενοδοχείο

Snapshot Ο Νίκολας Κέιτζ παραδέχτηκε ότι είναι προσωρινά «άστεγος» λόγω καταβόθρας που εμφανίστηκε δίπλα στην έπαυλή του στο Μαλιμπού.

Η παραθαλάσσια κατοικία του αξίας 10 εκατ. δολαρίων στο Λος Άντζελες παραλίγο να καταρρεύσει εξαιτίας της διάβρωσης και του τυφώνα.

Η γειτονιά του Κέιτζ έχει χαρακτηριστεί μη ασφαλής, με 31 ακίνητα να μην έχουν πρόσβαση για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο ηθοποιός ζει προσωρινά σε ξενοδοχεία και δεν μπορεί να γιορτάσει το Halloween στο σπίτι του.

Παρά τις δυσκολίες, ο Κέιτζ διαθέτει πλούσιο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων 15 κατοικιών, ευρωπαϊκών κάστρων και ενός νησιού στις Μπαχάμες. Snapshot powered by AI

Οι φήμες επιβεβαιώθηκαν για τον σούπερ σταρ του Χόλιγουντ, Νίκολας Κέιτζ. Παραδέχτηκε ότι είναι «άστεγος», μετά την εμφάνιση μιας τεράστιας καταβόθρας δίπλα στην έπαυλή του, αξίας 10 εκατ. δολαρίων στο Μαλιμπού.

Η παραθαλάσσια κατοικία του στο Λος Άντζελες παραλίγο να καταρρεύσει μέσα στον τεράστιο κρατήρα που σχηματίστηκε στον δρόμο πρόσβασης του σπιτιού του, και τώρα ο ίδιος παραδέχτηκε ότι «ζει σε ξενοδοχεία».

Ο 62χρονος ηθοποιός αποκάλυψε τις αναγκαστικές συνθήκες διαβίωσής του στο LA Comic Con, όταν ρωτήθηκε για τα σχέδιά του για το Χάλοουιν, ομολογώντας στον κοινό: «Αυτή τη στιγμή είμαι λίγο άστεγος».

«Κάτι συνέβη στο σπίτι μου στο Μαλιμπού, οπότε μένω σε ξενοδοχεία, οπότε δεν έχω κανονικά κόλπα ή κεράσματα που θα ήθελα να απολαύσω απόψε».

Ο σταρ αγόρασε το σπίτι του, με εκπληκτική θέα στον ωκεανό και ιδιωτική ταράτσα, το 2024.

Η καταβόθρα, η οποία εμφανίστηκε δίπλα από το γκαράζ του, πιστεύεται ότι προκλήθηκε από τη διάβρωση των ακτών, αλλά και το πέρασμα τυφώνα.

Μια πρόσφατη δήλωση στον ιστότοπο της πόλης του Μαλιμπού εξήγησε ότι και τα 31 ακίνητα στη γειτονιά του Νίκολας είχαν χαρακτηριστεί μη ασφαλή λόγω «της απώλειας πρόσβασης για το προσωπικό της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας για να ανταποκριθεί σε ιατρικές καταστάσεις, πυροσβεστικές ή έκτακτες ανάγκες επιβολής του νόμου».

Βέβαια, ο χιλιγουντιανός σταρ, κάθε άλλο παρά άστεγος μπορεί να θεωρηθεί, καθώς διαθέτει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο ακινήτων.

Κάποτε είχε 15 κατοικίες, συμπεριλαμβανομένων μιας έπαυλης την οποία χαρακτήρισε ως το «πιο στοιχειωμένο σπίτι στην Αμερική», δύο ευρωπαϊκά κάστρα, και ένα αρχοντικό. Επίσης το 2006 αγόρασε και ένα νησί στις Μπαχάμες.

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