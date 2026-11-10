Ηρώ Μουκίου για Ντέμη Νικολαΐδη: «Το ότι ζει έναν νέο έρωτα για εμένα είναι καλό»

Snapshot Η Ηρώ Μουκίου, φίλη της εκλιπούσας Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, αναφέρθηκε στη νέα σελίδα στην προσωπική ζωή του Ντέμη Νικολαΐδη μετά τον θάνατο της Αλεξάνδρας.

Η Μουκίου τόνισε ότι ο Νικολαΐδης έχει δικαίωμα να ερωτευτεί ξανά, παρά την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου.

Η ανάγκη να συνεχίσει κανείς τη ζωή του μετά από απώλεια αποτελεί μέρος του ανθρώπινου ενστίκτου επιβίωσης.

Η ηθοποιός χαρακτήρισε θετική την προοπτική μιας νέας σχέσης για τον Ντέμη Νικολαΐδη, καθώς βοηθά στη θεραπεία των πληγών του. Snapshot powered by AI

Για τη νέα σελίδα στην προσωπική ζωή του Ντέμη Νικολαΐδη, μετά τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, μίλησε η Ηρώ Μουκίου, η οποία ήταν φίλη της εκλιπούσας.

Η ηθοποιός, που γνώριζε την Αλεξάνδρα από μικρή ηλικία, καθώς είχαν συνεργαστεί στη σειρά «Καληνύχτα Μαμά», μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star και αναφέρθηκε τόσο στη δική της σχέση μαζί της όσο και στις πληροφορίες για έναν νέο έρωτα στη ζωή του πρώην ποδοσφαιριστή.

«Η Αλεξάνδρα ήταν φίλη μου, το ξέρετε. Το έχω ζήσει αυτό. Την ήξερα από μικρό παιδί γιατί κάναμε μαζί το “Καληνύχτα Μαμά”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Ηρώ Μουκίου σχολίασε το ενδεχόμενο ο Ντέμης Νικολαΐδης να έχει προχωρήσει στην προσωπική του ζωή, τονίζοντας ότι η απώλεια ενός αγαπημένου ανθρώπου δεν σημαίνει πως σταματά και η ζωή εκείνου που μένει πίσω.

«Βεβαίως έχει δικαίωμα να ερωτευτεί. Ο θάνατος ενός προσφιλούς ανθρώπου, ενός αγαπημένου ανθρώπου, δεν σημαίνει ότι παύει και η δική σου ζωή. Ο θάνατος και η απώλεια δεν παύουν μέσα σου να υπάρχουν», είπε.

Όπως εξήγησε, η ανάγκη να συνεχίσει κανείς τη ζωή του αποτελεί μέρος του ανθρώπινου ενστίκτου επιβίωσης, ενώ χαρακτήρισε θετική την προοπτική μιας νέας σχέσης για τον Ντέμη Νικολαΐδη.

«Το ότι ζει ο Ντέμης έναν νέο έρωτα, όπως διαβάζω, γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω κάποια πληροφορία, για μένα νομίζω είναι καλό. Είναι καλό γιατί και αυτός πρέπει να θεραπεύσει τις πληγές του», κατέληξε.

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