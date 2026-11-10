GNTM: Από το σούπερ μάρκετ στη Νέα Υόρκη και το Νότινγκ Χιλ – Η αποψινή δοκιμασία ανάβει φωτιές

Snapshot Στο αποψινό επεισόδιο του GNTM, οι 10 καλύτεροι διαγωνιζόμενοι φωτογραφίζονται ως γονείς που κάνουν multitasking με παιδιά και σκυλάκια σε σκηνικά από Αθήνα, Νέα Υόρκη και Νότινγκ Χιλ.

Η Άννα, νικήτρια της ασυλίας, ανακοινώνει τα πλεονεκτήματά της και προτίθεται να τα εκμεταλλευτεί πλήρως.

Η στάση της Άννας προκαλεί συζητήσεις και δυσαρέσκεια μεταξύ των συμμετεχόντων στο σπίτι.

Η διατροφολόγος Κλειώ Χούπη συμβουλεύει τα μοντέλα σχετικά με τα διατροφικά trends που αξίζει να ακολουθήσουν ή να αποφύγουν.

Ένα μοντέλο αποχωρεί από τον διαγωνισμό, ενώ άλλος διαγωνιζόμενος ξεχωρίζει με μια τρυφερή φωτογράφιση μαζί με τα παιδιά. Snapshot powered by AI

Στις 21.00, πιστό στο ραντεβού του με το κοινό, το «GNTM» έρχεται στο STAR με ένα επεισόδιο που τα έχει όλα!

Οι 10 καλύτεροι συμμετέχοντες έρχονται αντιμέτωποι με μία τελείως διαφορετική συνθήκη, στην οποία καλούνται να φωτογραφηθούν στον ρόλο ενός γονέα που κάνει multitasking, παρέα με παιδάκια και σκυλάκια, ενώ παράλληλα θα πρέπει να κρατούν καθημερινά αντικείμενα. Από το σούπερ μάρκετ της Αθήνας, στους γρήγορους δρόμους της Νέας Υόρκης και στα καταστήματα του Νότινγκ Χιλ στο Λονδίνο, τα μοντέλα καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν σε κάθε συνθήκη. Ποιοι θα λυγίσουν από το «βάρος» της γονεϊκότητας και ποιοι θα ανταπεξέλθουν στο challenge;

Ο Άγγελος Μπράτης και η Ζενεβιέβ Μαζαρί ανακοινώνουν στην Άννα τα πλεονεκτήματά της και, απ’ ό,τι φαίνεται, η νικήτρια της ασυλίας έχει έρθει στο set έτοιμη να τα εκμεταλλευτεί όλα στο έπακρο. Σε αυτή την ιδιαίτερη φωτογράφιση, τα μοντέλα θα έχουν ξανά στο πλευρό τους τον φωτογράφο Αντώνη Γιαμούρη.

Στο σπίτι βασικό θέμα συζήτησης αποτελεί η Άννα και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε τα προνόμια που της δόθηκαν. Ποιοι έχουν δυσαρεστηθεί από τη στάση της; Η διατροφολόγος Κλειώ Χούπη συμβουλεύει τα μοντέλα σχετικά με τα διατροφικά trends που έχουν ουσία και εκείνα που θα ήταν προτιμότερο να αποφύγουν.

Στη συνέχεια οι κριτές υποδέχονται τους διαγωνιζόμενους με ενθουσιασμό και ανυπομονησία. Ένα μοντέλο καταφέρνει να συνδεθεί ουσιαστικά με τους μικρούς συμπρωταγωνιστές του και φέρνει στο πλατό μία ιδιαίτερα τρυφερή λήψη. Για ένα άλλο μοντέλο, όμως, το ταξίδι του «GNTM 7» ολοκληρώνεται.