ΛΕΞ: Κυκλοφόρησε ο νέος του δίσκος MPASTARD0S στο Spotify

Snapshot Ο ΛΕΞ κυκλοφόρησε τον πέμπτο προσωπικό του δίσκο «MPASTARD0S» στο Spotify στις 13 Νοεμβρίου, σχεδόν δύο χρόνια μετά το «Γ.Τ.Κ.».

Ο δίσκος περιλαμβάνει 10 τραγούδια χωρίς φωνητικές συμμετοχές και παρουσιάζει πιο μελωδικές γραμμές στα beats.

Στους στίχους του άλμπουμ υπάρχουν αναφορές στον αθλητισμό, με ειδική μνεία στον Λιονέλ Μέσι.

Το βίντεο προώθησης της επιστροφής του ΛΕΞ έχει αισθητική δεκαετίας του '90 και αναφορές στη σειρά «Stranger Things», με τη Θεσσαλονίκη να εμφανίζεται στο ταμπλό ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού.

Τα δέκα κομμάτια του «MPASTARD0S» ξεκινούν με το «Genesis» και ολοκληρώνονται με το «Skia». Snapshot powered by AI

Ο ΛΕΞ επέστρεψε στη ραπ σκηνή με τον νέο του δίσκο, με τίτλο «MPASTARD0S», ο οποίος κυκλοφόρησε στο Spotify την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Ο εμβληματικός καλλιτέχνης από τη Θεσσαλονίκη κυκλοφόρησε τον πέμπτο προσωπικό του δίσκο, σχεδόν δύο χρόνια μετά το «Γ.Τ.Κ.». Είχαν προηγηθεί τα άλμπουμ «Ταπεινοί και Πεινασμένοι» το 2014, «2ΧΧΧ» το 2018, «Μετρό» το 2022 και «Γ.Τ.Κ.» το 2024.

Η νέα δισκογραφική δουλειά περιλαμβάνει 10 τραγούδια, χωρίς καμία φωνητική συμμετοχή (feat.), ενώ παρουσιάζει ένα διαφορετικό προσωπικό ύφος, με πιο μελωδικές γραμμές στα beats.

Ανάμεσα στους στίχους του νέου άλμπουμ ξεχωρίζουν και οι αναφορές στον αθλητισμό, με τον ΛΕΞ να κάνει ειδική μνεία στον Λιονέλ Μέσι, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, όταν είχε ραπάρει «Να είμαι στην εποχή του Κέντρικ και του Μέσι».

https://www.instagram.com/stories/lextgk/

Αναλυτικά οι αθλητικές αναφορές του ΛΕΞ στον νέο δίσκο:

«Έχασα το χατ τρικ του Μέσι, κοιμήθηκα στους εθνικούς ύμνους»

- «Το πρωί είχα μία κλήση από τον γιατρό και πριν να πάρω πίσω έβαλα να δω τα γκολ»

- «Οι μέρες μεγαλώνουν, αμήν, και φτάνουμε περίπου στους 8 του Champions League»

- «Designer παπούτσια, courtseat Final Four, νοιαζότανε για αυτή και δεν κοιτούσε το σκορ»

https://www.instagram.com/p/DfZ5JnXuIUI/

Το tracklist του «MPASTARD0S»

Ο νέος δίσκος αποτελείται από δέκα κομμάτια, με το «Genesis» να ανοίγει το άλμπουμ και το «Skia» να ρίχνει την αυλαία.

Αναλυτικά:1. Genesis2. Kitrina Fota3. BlackOut4. Kavatzodromoi5. Fime6. K.F.T.N7. Neraida8. Gangster9. Drakos10. SkiaΤο βίντεο που προανήγγειλε την επιστροφή

Η πρώτη ένδειξη για την επιστροφή του ΛΕΞ είχε δοθεί μέσα από ένα βίντεο με αισθητική που παρέπεμπε στη δεκαετία του '90, αλλά και αναφορές στην ατμόσφαιρα της δημοφιλούς σειράς «Stranger Things».

Η αντίστροφη μέτρηση στο Spotify για το άλμπουμ του ΛΕΞ

Στο οπτικοακουστικό υλικό εμφανίζονταν τέσσερα παιδιά γύρω από ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με την ονομασία «Μπάσταρδος». Την αφήγηση είχε αναλάβει ο ηθοποιός Αργύρης Παυλίδης, με τη χαρακτηριστική φωνή του να ακούγεται στο σπικάζ:

«Στην εποχή του μη χρόνου, μια λάθος κίνηση μπορεί να αλλάξει την ιστορία, η μάσκα περιμένει εσένα».

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίαζε και το ταμπλό του παιχνιδιού, στο οποίο απεικονίζονταν γνωστά σημεία της Θεσσαλονίκης, όπως η Καμάρα, ο Λευκός Πύργος και ο Πύργος του ΟΤΕ. Πρόκειται για αναφορές που επιβεβαιώνουν τη σταθερή σχέση του καλλιτέχνη με την πόλη όπου μεγάλωσε, η οποία αποτελεί διαχρονικά βασικό στοιχείο της μουσικής του ταυτότητας.