Μαρία Κορινθίου: Σε αυτή τη φάση της ζωής μου δεν αισθάνομαι την ανάγκη να βρίσκομαι στην τηλεόραση

Snapshot Παρά την αγάπη της για την τηλεόραση και το θέατρο, αποφάσισε να απορρίψει επαγγελματικές προτάσεις προκειμένου να κατεβάσει ταχύτητες και να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της.

Η ηθοποιός επισημαίνει ότι δεν αισθάνεται ανάγκη να αποδείξει επαγγελματικά την αξία της ούτε να βρίσκεται συνεχώς στα φώτα της δημοσιότητας.

Η φροντίδα του εαυτού της εστιάζεται στην ψυχική της ισορροπία, ενώ έχει δοκιμάσει θεραπείες διαλογισμού και επιθυμεί να δοκιμάσει ψυχοθεραπεία.

Η Μαρία Κορινθίου αναγνωρίζει τη σημασία της τηλεόρασης και του θεάτρου στη ζωή της, αλλά προτεραιότητα έχει πλέον η προσωπική της ηρεμία και αυτογνωσία. Snapshot powered by AI

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Μαρία Κορινθίου το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου στην τηλεόραση της ΕΡΤ, όπου βρέθηκε καλεσμένη και συνομίλησε με τον Τάσο Ιορδανίδη.

Η ηθοποιός μίλησε για την πολυετή διαδρομή της στον χώρο της υποκριτικής και της τηλεόρασης, τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, αλλά και τη συνειδητή απόφασή της να απομακρυνθεί το τελευταίο διάστημα από τα φώτα της δημοσιότητας, προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στον εαυτό της.

Όπως εξομολογήθηκε, εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο επέλεξε να κατεβάσει ταχύτητες, απορρίπτοντας ακόμη και ιδιαίτερα αξιόλογες επαγγελματικές προτάσεις, καθώς αισθάνθηκε την ανάγκη να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της και να αναζητήσει την προσωπική της γαλήνη.

«Δεν αποποιούμαι την τηλεόραση ούτε την ίδια μου τη δουλειά. Έχω χτίσει, έχω πονέσει. Συνειδητοποίησα τις προάλλες ότι είμαι αρκετά χρόνια σε αυτό το χώρο. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό, σε βάζει, σε κολλάει λίγο πίσω. Δεν την αποποιούμαι, την αγαπάω. Έχω μεγαλώσει μέσα στην τηλεόραση, στο θέατρο, το έχω σπουδάσει. Και έχω πονέσει και γι’ αυτό. Έχω ματώσει αρκετά θα μπορούσα να πω, αλλά το σίγουρο είναι ότι αναζητώ όλο και περισσότερο όσο περνάνε τα χρόνια και μέσα σε αυτό το χώρο, να κάνω όσο και πιο πολύ επιλεγμένα πράγματα για την ψυχή μου.

Πάντα έλεγα ότι είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να κάνω πράγματα που με ευχαριστούν, που είμαι σε ένα περιβάλλον που δεν θα υπάρχει τοξικότητα. Αλλά αυτό είναι που σου λέω, ότι όσο μεγαλώνεις τόσο και περισσότερο. Τι ευχαριστεί την ψυχή μου αυτή την περίοδο; Θα ακουστεί πολύ… κοινότυπο, αλλά η καθημερινότητά μου να είναι ήρεμη, να είναι γαλήνια» ανέφερε αρχικά η Μαρία Κορινθίου.

«Δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία. Που πολύ θα ήθελα να το δοκιμάσω όμως. Έχω κάνει πολύ θεραπείες που έχει να κάνει με διαλογισμό. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή προσέχω πάρα πολύ τον εαυτό μου σε όλο το κομμάτι. Πρώτα στην ψυχή μου…».

Λίγο αργότερα, η Μαρία Κορινθίου ανέφερε πως: «Εγώ την τηλεόραση και την αγαπάω και την έχω σπουδάσει. Έχω πονέσει γι’ αυτή, οπότε δεν μπορώ να την αποποιηθώ. Σίγουρα σε αυτή τη φάση της ζωής μου και έτσι όπως βλέπω πια τα πράγματα, δεν αισθάνομαι την ανάγκη να βρίσκομαι κάπου, να υπάρχω κάπου. Όπως θεωρούν κάποιοι ότι πρέπει να υπάρχουν στην τηλεόραση για να υπάρχουν.

Δεν με ενδιαφέρει και δεν έχω και την ανασφάλεια να αποδείξω ποια είμαι, τι είμαι, τις ικανότητές μου. Επαγγελματικά εννοώ. Είναι κάτι που δεν με αφορά, δεν με αφορά. Την αγαπάω. Και την τηλεόραση αγαπάω και το θέατρο το αγαπάω, αλλά σίγουρα εδώ και ενάμιση χρόνο γύρισα και είπα στον εαυτό μου «Αξίζεις να κατεβάσεις ταχύτητες για να σε βρεις». Οπότε γύρισα και είπα θέλω να κατεβάσω ταχύτητες. Θέλω να αποστασιοποιηθώ λίγο από όλη αυτή τη δύναμη, αν θέλεις, της τηλεόρασης.

Έδωσα στον εαυτό μου την επιλογή και την ευκαιρία να με βρω ακόμα περισσότερο. Και να γαληνέψω ακόμα περισσότερο. Είπα όχι σε προτάσεις και σε πολλές προτάσεις. Δόξα τω Θεώ και σε πολύ καλές προτάσεις και ευχαριστώ, αλλά ήταν μια φάση της ζωής μου που ήθελα να επαναπροσδιοριστώ εγώ σαν Μαρία».