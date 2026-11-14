Αντώνης Καρυστινός: «Έκανα κάποτε ξυλοπόδαρα στην Ερμού»

Snapshot Ο Αντώνης Καρυστινός ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο συμμετέχοντας σε μια θεατρική ομάδα του δρόμου.

Προτού γίνει γνωστός ηθοποιός, έκανε ξυλοπόδαρα στην Ερμού ως μέρος των παραστάσεων της ομάδας.

Οι παραστάσεις της ομάδας περιλάμβαναν παντομίμα, ακροβατικά και ισορροπία σε σχοινί, κυρίως ως εκπαίδευση.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον εαυτό του τότε νέο και ατρόμητο, γεγονός που του επέτρεπε να εκτελεί τις ακροβατικές ασκήσεις. Snapshot powered by AI

Ο ηθοποιός, Αντώνης Καρυστινός, βρέθηκε καλεσμένος στον Alpha και στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και μεταξύ άλλων έκανε αναφορά σε κάποιες παλιές του εμπειρίες αφού μίλησε και για την παρουσία που είχε πριν από αρκετά χρόνια στην Ερμού κάνοντας ξυλοπόδαρα με μια θεατρική ομάδα του δρόμου.

Παραδέχθηκε αρχικά πως «δουλεύοντας σε ένα μπαρ γνώρισα μια θεατρική ομάδα του δρόμου. Έκανα ξυλοπόδαρα στην Ερμού, όταν τα ξυλοπόδαρα τα βλέπαμε στην Αθήνα και λέγαμε “τι είναι αυτό;”. Όταν είδα αυτή την ομάδα, ξετρελάθηκα».

«Έτσι, κάναμε μαζί παραστάσεις όπου ήταν κυρίως παντομίμα και ακροβατικά. Ακόμα και ισορροπία σε σχοινί κάναμε, αλλά στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Το ύψος μου δεν με δυσκόλευε γιατί ήμουν τότε νέος και ατρόμητος».

«Έτσι, κάναμε μαζί παραστάσεις όπου ήταν κυρίως παντομίμα και ακροβατικά. Ακόμα και ισορροπία σε σχοινί κάναμε, αλλά στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Το ύψος μου δεν με δυσκόλευε γιατί ήμουν τότε νέος και ατρόμητος».