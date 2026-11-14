Eurovision: Οι Φιλιππίνες κέρδισαν τον πρώτο Διαγωνισμό Τραγουδιού στην Ασία

Snapshot Οι Φιλιππίνες κέρδισαν τον πρώτο Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision για την Ασία που διοργανώθηκε στη Μπανγκόκ με 11 συμμετοχές.

Η 19χρονη Carmelle εκπροσώπησε τις Φιλιππίνες με το τραγούδι «Sobra-Sobra», που προωθεί την ενδυνάμωση των γυναικών και περιέχει ραπ απόσπασμα.

Η Carmelle συγκέντρωσε συνολικά 211 βαθμούς, με 93 από την κριτική επιτροπή και 118 από την τηλεψηφοφορία.

Η δεύτερη θέση κατέληξε στους MANG x DAOU από την Ταϊλάνδη με 170 βαθμούς.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο One Bangkok Arena σε εορταστική ατμόσφαιρα με ενθουσιασμό από το κοινό. Snapshot powered by AI

Οι Φιλιππίνες κέρδισαν τον πρώτο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision για την Ασία, ο οποίος διοργανώθηκε στη Μπανγκόκ και στον οποίο 11 χώρες διεκδικούσαν τον τίτλο.

Η 19χρονη τραγουδίστρια Carmelle ήταν από την αρχή μεταξύ των φαβορί με ένα μουσικό κομμάτι για την ενδυνάμωση των γυναικών, με τον τίτλο «Sobra-Sobra», που περιλάμβανε και ένα ραπ απόσπασμα.

Συγκέντρωσε συνολικά 211 βαθμούς – 93 από την κριτική επιτροπή και 118 από την τηλεψηφοφορία – μπροστά από τους MANG x DAOU από την Ταϊλάνδη, που κατέλαβαν τη δεύτερη θέση με 170 βαθμούς.

Στο One Bangkok Arena επικρατούσε εορταστική ατμόσφαιρα, καθώς το κοινό επευφημούσε τους διαγωνιζόμενους και γιόρταζε για τη δημοφιλή νικήτρια.

Ακούστε το τραγούδι: