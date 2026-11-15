Από τον χορό στη μαγειρική: Τα σόου που ετοιμάζονται για το 2027  

Λάμψη, θέαμα και εκπλήξεις…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Από τον χορό στη μαγειρική: Τα σόου που ετοιμάζονται για το 2027  
LIFESTYLE
3'
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  • Το «The Voice» θα συνεχιστεί το 2027 στον ΣΚΑΪ, με νέα επεισόδια και εορταστικά special.
  • Ο ΑΝΤ1 προετοιμάζει την επιστροφή του «Dancing with the Stars», με διαγωνιζόμενους που έχουν ήδη εμπειρία σε τηλεοπτικά σόου.
  • Η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει με την εκπομπή «Moments» στον ΑΝΤ1, προσθέτοντας νέο ψυχαγωγικό περιεχόμενο.
  • Το STAR ετοιμάζει την 11η σεζόν του «MasterChef» με τους τρεις κριτές να επιστρέφουν για το δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν.
  • Οι πολιτικές εξελίξεις και οι εκλογές θα επηρεάσουν την ημερομηνία πρεμιέρας του «Dancing with the Stars» στον ΑΝΤ1.
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Από την περσινή τηλεοπτική σεζόν φαίνεται πως έχει ανοίξει για τα καλά η όρεξη των στελεχών των καναλιών για τα μεγάλα ψυχαγωγικά σόου. Οι υψηλές επιδόσεις του «The Voice», αλλά και η επιτυχία του «Your Face Sounds Familiar», δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους ανθρώπους της τηλεόρασης, οι οποίοι βλέπουν πλέον ακόμη πιο θετικά την επιστροφή τέτοιου είδους παραγωγών.

Μπορεί τα συγκεκριμένα πρότζεκτ να έχουν αυξημένο κόστος παραγωγής, ωστόσο αποδεικνύεται πως το τηλεοπτικό κοινό εξακολουθεί να αναζητά θέαμα, ψυχαγωγία και προγράμματα που θα του κρατούν συντροφιά τα βράδια. Το 2027 αναμένεται, λοιπόν, να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στα παρασκήνια ήδη συζητούνται δυναμικές επιστροφές και αρκετές εκπλήξεις που αναμένεται να ανακατέψουν την τράπουλα της τηλεθέασης.

Όπως αποκαλύψαμε πρώτοι μέσα από ρεπορτάζ του Newsbomb, το «The Voice» παίρνει παράταση και για τους πρώτους μήνες του 2027, καθώς οι επιδόσεις του στους πίνακες τηλεθέασης φέρνουν χαμόγελα στον ΣΚΑΪ και εξασφαλίζουν πρωτιές. Το κανάλι του Φαλήρου δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στο δημοφιλές μουσικό σόου, το οποίο έχει βγάλει ασπροπρόσωπα τα στελέχη του, επιλέγοντας να διατηρήσει προς το παρόν στο συρτάρι τα δικαιώματα του «Fame Story», ενός πρότζεκτ που απαιτεί αρκετούς μήνες προετοιμασίας για να στηθεί σωστά. Έτσι, ο Γιώργος Λιανός και οι τέσσερις coaches θα συνεχίσουν να κρατούν συντροφιά στους τηλεθεατές για αρκετές ακόμη εβδομάδες, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται και εκπλήξεις. Μάλιστα, στο τραπέζι έχουν ήδη αρχίσει να πέφτουν ιδέες για τα εορταστικά επεισόδια, τα οποία θα δώσουν ξεχωριστό χρώμα στο φορμάτ.

Τα φώτα, όμως, στρέφονται και στον ΑΝΤ1. Το «Dancing with the Stars» έχει ήδη αρχίσει να παίρνει μορφή, παρά το γεγονός ότι παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της ημερομηνίας πρεμιέρας του μέσα στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό θα παίξουν οι πολιτικές εξελίξεις και, κυρίως, ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών. Την ίδια ώρα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες επαφές για τους διαγωνιζόμενους και, όπως μαθαίνουμε, τα ονόματα που βρίσκονται στο τραπέζι έχουν ενδιαφέρον, λάμψη, αλλά και αποδεδειγμένες χορευτικές ικανότητες. Μάλιστα, ορισμένοι από τους υποψήφιους έχουν ήδη δοκιμαστεί σε άλλα τηλεοπτικά σόου, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη των προσδοκιών.

Στο πρόγραμμα του καναλιού του Αμαρουσίου αναμένεται να προστεθεί και το «Moments». Με ιδιαίτερους καλεσμένους και τη Ζέτα Μακρυπούλια να επιστρέφει στα τηλεοπτικά της καθήκοντα, η εκπομπή έρχεται να προσθέσει τη δική της πινελιά στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα του σταθμού.

Στο STAR, η συνταγή της επιτυχίας είναι γνώριμη! Μετά την επιτυχία που σημειώνει το «GNTM», το «MasterChef» ετοιμάζεται να πάρει τη θέση του στο πρόγραμμα του σταθμού το δεύτερο μισό αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι αποτελεί σταθερή αξία στην ελληνική τηλεόραση. Οι τρεις αγαπημένοι σεφ-κριτές, Πάνος Ιωαννίδης, Σωτήρης Κοντιζάς και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για 11η σεζόν, έτοιμοι να υποδεχθούν τους νέους διαγωνιζόμενους και να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που θα καταφέρει να αντέξει μέχρι τέλους, διεκδικώντας και κατακτώντας τον πολυπόθητο τίτλο του επόμενου Έλληνα MasterChef.

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