Η εντυπωσιακή καμπάνια του Alpha για τη νέα σεζόν με όλους τους παρουσιαστές του (vid)

Tο νέο trailer έχει όλα όσα αγαπάμε: Τα δημοφιλή και κυρίαρχα τηλεοπτικά πρόσωπα, που καθημερινά ενημερώνουν και είναι δίπλα μας, έρχονται μέσα από ένα ενιαίο music video για να δώσουν το στίγμα της εκπομπής τους.

Όπως αναφέρει και η ανακοίνωση του καναλιού: "Οι #alphapeople είναι πάντα εδώ. Για την πιο happy πρωινή καλημέρα. Το πιο super μαγκαζίνο. Την πιο live ερευνητική δημοσιογραφία. Το πιο συναρπαστικό deal. Τις πιο έγκυρες ειδήσεις, ειδήσεις όπως είναι, τη στιγμή που συμβαίνουν! Τους πιο απρόβλεπτους, δυνατούς, ξεχωριστούς πρωταγωνιστές. Το πιο δικό σας σαββατοκύριακο, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο και ματιά σε όλη την Ελλάδα! Την πιο feel good σαββατοκυριακάτικη παρέα, γιατί ….καλύτερα δε γίνεται! Το πιο αγαπημένο εργαστήρι μαγειρικής, το kitchen lab της καρδιάς μας. Τα πιο λαμπερά, φαντασμαγορικά, μοναδικά shows, just the 2 of us αλλά και all together now! Το τραγούδι της καμπάνιας, "Together in electric dreams", ντύνει μελωδικά τις εικόνες που δημιούργησε ο Κωνσταντίνος Ρήγος και υπογραμμίζει τη συναισθηματική σχέση του Μέσου με τον τηλεθεατή. Η τηλεόραση είναι η παρέα μας και οι άνθρωποι που καθημερινά παρακολουθούμε είναι εκείνοι που μας ταξιδεύουν στο όνειρο ή μας μεταφέρουν την αλήθεια".

#alphapeople : Οι άνθρωποι της δικής σου Τηλεόρασης.