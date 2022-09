Τομ Τζόουνς: «Ράγισε καρδιές» στο βρετανικό Voice – Τραγούδησε για την εκλιπούσα σύζυγό του

Ο μύθος της βρετανικής μουσικής καθήλωσε το κοινό ερμηνεύοντας το τραγούδι του «I Won't Crumble With You If You Fall».

Καθώς ο 82χρονος τραγουδιστής, αφιέρωνε το τραγούδι στην αείμνηστη σύζυγός του Μελίντα Τρέντσαρντ, την οποία έχασε από καρκίνο το 2016, οι θεατές το αποθέωσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εμφανιζόμενος στην εκπομπή με τους συναδέλφους κριτές Anne-Marie, Olly Murs και will.i.am, ο Τζόουνς έδωσε μια παράσταση από την καρέκλα του - με το κοινό να σωπαίνει για να ακούσει.

Πριν τραγουδήσει, εξήγησε: «αυτό το τραγούδι είναι πολύ σημαντικό για μένα. Προσπαθώ να διαλέγω τραγούδια που σημαίνουν πολλά για μένα. Και αυτό το τραγούδι προσπαθεί να σου πει ότι οι άνθρωποι που αγαπάς, μερικές φορές χρειάζονται υποστήριξη. Πρέπει να τους δώσεις δύναμη και ενθάρρυνση».

Μετά την ανατριχιαστική ερμηνεία του, ο τραγουδιστής συνέχισε εξηγώντας ότι είχε γράψει το τραγούδι στη μνήμη της Μελίντα, την οποία παντρεύτηκε το 1957.

Ο Τομ γνώρισε τη Μελίντα, η οποία πέθανε το 2016 από καρκίνο του πνεύμονα, όταν ήταν μόλις 12 ετών.